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В двух регионах задержали членов экстремистских сообществ
В двух регионах задержали членов экстремистских сообществ - РИА Новости, 05.07.2021
В двух регионах задержали членов экстремистских сообществ
Участники экстремистских сообществ задержаны в ряде российских регионов, в том числе в Хабаровском крае, где националисты проводили силовые тренировки, готовясь РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:45
2021-07-05T10:51
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровский край
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Участники экстремистских сообществ задержаны в ряде российских регионов, в том числе в Хабаровском крае, где националисты проводили силовые тренировки, готовясь к насильственным преступлениям, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным следствия, не позднее сентября 2020 года в Пермском крае обвиняемый создал и возглавил экстремистское сообщество. Через соцсети он вербовал новых членов для совершения различных преступлений по нацпризнаку. Подчеркивается, что в одной из соцсетей он создал сообщества "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" ("НВСРП"), "Правый обозреватель (Национализм) Брянск" и другие аналогичные. Находясь в Брянской области, подросток координировал работу экстремистского сообщества, в том числе и в Пермском крае.Подчеркивается, что обвиняемый вовлек двух несовершеннолетних в Перми, которые размещали экстремистские материалы, а также расклеивали листовки с призывами к возбуждению вражды и ненависти. Пермские следователи также расследуют уголовное дело против жителей 2004 и 2002 годов рождения."Кроме того, следственными органами СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области четырем участникам экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении одного участника, не достигшего возраста наступления уголовной ответственности материалы будут направлены в органы профилактики для постановки на учет", - добавляется в сообщении.По версии следствия, в марте 2021 года 18-летний житель Комсомольска-на-Амуре создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом "Молодежная организация Русь (М.О.Р.)" для совершения экстремистских преступлений. Подчеркивается, что в состав группы вошли еще как минимум четыре участника, в том числе трое несовершеннолетних."В период с марта по июнь 2021 года молодые люди проводили силовые тренировки для физической и психологической подготовки к совершению насильственных преступлений. Кроме того, преследуя цели сообщества по ведению экстремистской деятельности, весной 2021 года нанесли побои не менее чем трем лицам, а также высказали оскорбления по национальному признаку", - добавляется в сообщении.Отмечается, что свои акции участники сообщества снимали на видео, а ролики публиковали в интернете для популяризации экстремистского сообщества и привлечения новых участников.
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следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, брянская область, происшествия
В двух регионах задержали членов экстремистских сообществ
10:45 05.07.2021 (обновлено: 10:51 05.07.2021)
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации

СК сообщил о задержание членов экстремистских сообществ в Брянской области и Хабаровском крае

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Участники экстремистских сообществ задержаны в ряде российских регионов, в том числе в Хабаровском крае, где националисты проводили силовые тренировки, готовясь к насильственным преступлениям, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственными органами СК России по Брянской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту создания экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан 17-летний уроженец Пермского края, проживающий в настоящее время на территории Брянской области. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, не позднее сентября 2020 года в Пермском крае обвиняемый создал и возглавил экстремистское сообщество. Через соцсети он вербовал новых членов для совершения различных преступлений по нацпризнаку. Подчеркивается, что в одной из соцсетей он создал сообщества "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" ("НВСРП"), "Правый обозреватель (Национализм) Брянск" и другие аналогичные. Находясь в Брянской области, подросток координировал работу экстремистского сообщества, в том числе и в Пермском крае.
Подчеркивается, что обвиняемый вовлек двух несовершеннолетних в Перми, которые размещали экстремистские материалы, а также расклеивали листовки с призывами к возбуждению вражды и ненависти. Пермские следователи также расследуют уголовное дело против жителей 2004 и 2002 годов рождения.
"Кроме того, следственными органами СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области четырем участникам экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении одного участника, не достигшего возраста наступления уголовной ответственности материалы будут направлены в органы профилактики для постановки на учет", - добавляется в сообщении.
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По версии следствия, в марте 2021 года 18-летний житель Комсомольска-на-Амуре создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом "Молодежная организация Русь (М.О.Р.)" для совершения экстремистских преступлений. Подчеркивается, что в состав группы вошли еще как минимум четыре участника, в том числе трое несовершеннолетних.
"В период с марта по июнь 2021 года молодые люди проводили силовые тренировки для физической и психологической подготовки к совершению насильственных преступлений. Кроме того, преследуя цели сообщества по ведению экстремистской деятельности, весной 2021 года нанесли побои не менее чем трем лицам, а также высказали оскорбления по национальному признаку", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что свои акции участники сообщества снимали на видео, а ролики публиковали в интернете для популяризации экстремистского сообщества и привлечения новых участников.
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Следственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайБрянская областьПроисшествия
 
 
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