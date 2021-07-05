https://ria.ru/20210705/zaderzhanie-1739876697.html

В двух регионах задержали членов экстремистских сообществ

В двух регионах задержали членов экстремистских сообществ - РИА Новости, 05.07.2021

В двух регионах задержали членов экстремистских сообществ

Участники экстремистских сообществ задержаны в ряде российских регионов, в том числе в Хабаровском крае, где националисты проводили силовые тренировки, готовясь РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:45

2021-07-05T10:45

2021-07-05T10:51

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровский край

брянская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147560/77/1475607764_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_d05950b143a7d43b7af41d5c477ded1e.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Участники экстремистских сообществ задержаны в ряде российских регионов, в том числе в Хабаровском крае, где националисты проводили силовые тренировки, готовясь к насильственным преступлениям, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным следствия, не позднее сентября 2020 года в Пермском крае обвиняемый создал и возглавил экстремистское сообщество. Через соцсети он вербовал новых членов для совершения различных преступлений по нацпризнаку. Подчеркивается, что в одной из соцсетей он создал сообщества "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" ("НВСРП"), "Правый обозреватель (Национализм) Брянск" и другие аналогичные. Находясь в Брянской области, подросток координировал работу экстремистского сообщества, в том числе и в Пермском крае.Подчеркивается, что обвиняемый вовлек двух несовершеннолетних в Перми, которые размещали экстремистские материалы, а также расклеивали листовки с призывами к возбуждению вражды и ненависти. Пермские следователи также расследуют уголовное дело против жителей 2004 и 2002 годов рождения."Кроме того, следственными органами СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области четырем участникам экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении одного участника, не достигшего возраста наступления уголовной ответственности материалы будут направлены в органы профилактики для постановки на учет", - добавляется в сообщении.По версии следствия, в марте 2021 года 18-летний житель Комсомольска-на-Амуре создал и руководил в Хабаровском крае экстремистским сообществом "Молодежная организация Русь (М.О.Р.)" для совершения экстремистских преступлений. Подчеркивается, что в состав группы вошли еще как минимум четыре участника, в том числе трое несовершеннолетних."В период с марта по июнь 2021 года молодые люди проводили силовые тренировки для физической и психологической подготовки к совершению насильственных преступлений. Кроме того, преследуя цели сообщества по ведению экстремистской деятельности, весной 2021 года нанесли побои не менее чем трем лицам, а также высказали оскорбления по национальному признаку", - добавляется в сообщении.Отмечается, что свои акции участники сообщества снимали на видео, а ролики публиковали в интернете для популяризации экстремистского сообщества и привлечения новых участников.

https://ria.ru/20201212/reykhsbyurgery-1588638295.html

https://ria.ru/20210702/facebook-1739628947.html

хабаровский край

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), хабаровский край, брянская область, происшествия