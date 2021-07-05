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Врач раскрыла связь между приемом анальгетиков и проблемами с желудком

Врач раскрыла связь между приемом анальгетиков и проблемами с желудком - РИА Новости, 05.07.2021

Врач раскрыла связь между приемом анальгетиков и проблемами с желудком

Частый прием анальгетиков снижает защиту желудка и способствует появлению язв. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала кандидат медицинских РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T14:18

2021-07-05T14:18

2021-07-05T14:27

общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Частый прием анальгетиков снижает защиту желудка и способствует появлению язв. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Оксана Левина.По словам эксперта, любые препараты, действие которых направлено на уменьшение боли или воспаления, как следствие ослабляют защиту желудка, в частности, от образования язв.Ранее врач-терапевт Михаил Когтев рассказал, что "головную боль напряжения", которую вызывают стрессы, переживания, депрессии, тревожные расстройства, можно устранить без лекарств. Он рекомендует занятия йогой и дыхательными практиками.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество