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Врач раскрыла связь между приемом анальгетиков и проблемами с желудком
Врач раскрыла связь между приемом анальгетиков и проблемами с желудком - РИА Новости, 05.07.2021
Врач раскрыла связь между приемом анальгетиков и проблемами с желудком
Частый прием анальгетиков снижает защиту желудка и способствует появлению язв. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала кандидат медицинских РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:18
2021-07-05T14:27
общество
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Частый прием анальгетиков снижает защиту желудка и способствует появлению язв. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Оксана Левина.По словам эксперта, любые препараты, действие которых направлено на уменьшение боли или воспаления, как следствие ослабляют защиту желудка, в частности, от образования язв.Ранее врач-терапевт Михаил Когтев рассказал, что "головную боль напряжения", которую вызывают стрессы, переживания, депрессии, тревожные расстройства, можно устранить без лекарств. Он рекомендует занятия йогой и дыхательными практиками.
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общество

Врач раскрыла связь между приемом анальгетиков и проблемами с желудком

14:18 05.07.2021 (обновлено: 14:27 05.07.2021)
 
© PixabayБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Pixabay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Частый прием анальгетиков снижает защиту желудка и способствует появлению язв. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Оксана Левина.
"Обезболивающие препараты вызывают 15% язв, не связанных с хеликобактером. Есть даже статистика, что с увеличением свободной продажи этих препаратов, количество язв растет", – объяснила она.
По словам эксперта, любые препараты, действие которых направлено на уменьшение боли или воспаления, как следствие ослабляют защиту желудка, в частности, от образования язв.
Ранее врач-терапевт Михаил Когтев рассказал, что "головную боль напряжения", которую вызывают стрессы, переживания, депрессии, тревожные расстройства, можно устранить без лекарств. Он рекомендует занятия йогой и дыхательными практиками.
 
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