https://ria.ru/20210705/windows-1739991464.html

В Microsoft объявили условия бесплатного обновления до Windows 11

В Microsoft объявили условия бесплатного обновления до Windows 11 - РИА Новости, 05.07.2021

В Microsoft объявили условия бесплатного обновления до Windows 11

Сроки апдейта до новой операционной системы Microsoft могут быть ограничены. Информация об этом появилась в официальном блоге корпорации. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:12

2021-07-05T18:12

2021-07-05T18:12

наука

windows

microsoft corporation

технологии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сроки апдейта до новой операционной системы Microsoft могут быть ограничены. Информация об этом появилась в официальном блоге корпорации.В Microsoft подчеркнули, что оставляют за собой право прекратить предоставление бесплатных обновлений компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Но случится это не раньше, чем через год после старта программы апдейта.Компьютер для Windows 11 должен соответствовать ряду параметров — от установленной лицензионной копии операционной системы до резко возросших требований к "железу".Новая Windows 11 была представлена в июне. Операционная система получила множество улучшений и стала лучше приспособлена к устройствам с сенсорным экраном. Microsoft начнет распространять обновление с осени 2021 года.

https://ria.ru/20210702/windows-1739574266.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, microsoft corporation, технологии