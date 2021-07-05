https://ria.ru/20210705/windows-1739991464.html
В Microsoft объявили условия бесплатного обновления до Windows 11
В Microsoft объявили условия бесплатного обновления до Windows 11 - РИА Новости, 05.07.2021
В Microsoft объявили условия бесплатного обновления до Windows 11
Сроки апдейта до новой операционной системы Microsoft могут быть ограничены. Информация об этом появилась в официальном блоге корпорации. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:12
2021-07-05T18:12
2021-07-05T18:12
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технологии
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сроки апдейта до новой операционной системы Microsoft могут быть ограничены. Информация об этом появилась в официальном блоге корпорации.В Microsoft подчеркнули, что оставляют за собой право прекратить предоставление бесплатных обновлений компьютеров с Windows 10 до Windows 11. Но случится это не раньше, чем через год после старта программы апдейта.Компьютер для Windows 11 должен соответствовать ряду параметров — от установленной лицензионной копии операционной системы до резко возросших требований к "железу".Новая Windows 11 была представлена в июне. Операционная система получила множество улучшений и стала лучше приспособлена к устройствам с сенсорным экраном. Microsoft начнет распространять обновление с осени 2021 года.
https://ria.ru/20210702/windows-1739574266.html
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