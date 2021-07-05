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В Петербурге подполковника полиции обвинили во взятке в миллион рублей
В Петербурге подполковника полиции обвинили во взятке в миллион рублей - РИА Новости, 05.07.2021
В Петербурге подполковника полиции обвинили во взятке в миллион рублей
Подполковник полиции, обвиняемый в получении взятки более 1 миллиона рублей, заключен под стражу в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T14:21
2021-07-05T14:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
калининский район
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Подполковник полиции, обвиняемый в получении взятки более 1 миллиона рублей, заключен под стражу в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.По данным пресс-службы, 35-летний заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Калининскому району "решил потребовать от руководства одной из коммерческих структур взятки за непроведение его подчиненными проверок соблюдения административного законодательства при проведении культурно-массовых мероприятий".Как уточнили в пресс-службе, обвиняемый получил через посредника в качестве взяток 750 тысяч рублей. В июле при получении взятки 500 тысяч рублей посредник полицейского был задержан.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). В отношении его посредника возбуждено угловое дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).
https://ria.ru/20210330/korruptsiya-1603392539.html
россия
калининский район
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россия, следственный комитет россии (ск рф), калининский район, санкт-петербург, происшествия
В Петербурге подполковника полиции обвинили во взятке в миллион рублей
14:21 05.07.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

СК сообщил об аресте в Санкт-Петербурге подполковника полиции по делу о взятке

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С -ПЕТЕРБУРГ, 5 июл - РИА Новости. Подполковник полиции, обвиняемый в получении взятки более 1 миллиона рублей, заключен под стражу в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Подполковник полиции, обвиняемый в получении взятки, заключен под стражу", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 35-летний заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Калининскому району "решил потребовать от руководства одной из коммерческих структур взятки за непроведение его подчиненными проверок соблюдения административного законодательства при проведении культурно-массовых мероприятий".
Как уточнили в пресс-службе, обвиняемый получил через посредника в качестве взяток 750 тысяч рублей. В июле при получении взятки 500 тысяч рублей посредник полицейского был задержан.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки). В отношении его посредника возбуждено угловое дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).
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