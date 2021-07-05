https://ria.ru/20210705/vzyatki-1739903175.html

В Адыгее арестовали замначальника УГИБДД по делу о крупных взятках

В Адыгее арестовали замначальника УГИБДД по делу о крупных взятках - РИА Новости, 05.07.2021

В Адыгее арестовали замначальника УГИБДД по делу о крупных взятках

Руководящий сотрудник УГИБДД МВД по Адыгее арестован по обвинению в получении взяток на 620 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:31

2021-07-05T12:31

2021-07-05T12:31

россия

угибдд

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Руководящий сотрудник УГИБДД МВД по Адыгее арестован по обвинению в получении взяток на 620 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону.Следствием установлено что фигурант, которому вменяется ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), решил систематически брать мзду с подчиненных. С этой целью он предложил сотрудникам ежемесячно платить ему за попустительство по службе.Республиканское МВД уточняет, что речь идет о замначальника управления ГИБДД, в отношении которого министр внутренних дел по Адыгее Иван Бахилов поручил проведение служебной проверки."В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирована причастность данного сотрудника к незаконному получению денежного вознаграждения. В отношении него региональным СУ СК России принято процессуальное решение", - сообщается на сайте ведомства. При подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнули в МВД.

https://ria.ru/20210702/sud-1739563199.html

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россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия