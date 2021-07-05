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В Адыгее арестовали замначальника УГИБДД по делу о крупных взятках
В Адыгее арестовали замначальника УГИБДД по делу о крупных взятках - РИА Новости, 05.07.2021
В Адыгее арестовали замначальника УГИБДД по делу о крупных взятках
Руководящий сотрудник УГИБДД МВД по Адыгее арестован по обвинению в получении взяток на 620 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:31
2021-07-05T12:31
россия
угибдд
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Руководящий сотрудник УГИБДД МВД по Адыгее арестован по обвинению в получении взяток на 620 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону.Следствием установлено что фигурант, которому вменяется ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), решил систематически брать мзду с подчиненных. С этой целью он предложил сотрудникам ежемесячно платить ему за попустительство по службе.Республиканское МВД уточняет, что речь идет о замначальника управления ГИБДД, в отношении которого министр внутренних дел по Адыгее Иван Бахилов поручил проведение служебной проверки."В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирована причастность данного сотрудника к незаконному получению денежного вознаграждения. В отношении него региональным СУ СК России принято процессуальное решение", - сообщается на сайте ведомства.&nbsp;При подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнули в МВД.
https://ria.ru/20210702/sud-1739563199.html
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россия, угибдд, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
В Адыгее арестовали замначальника УГИБДД по делу о крупных взятках
12:31 05.07.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

СК сообщил об аресте замначальника УГИБДД в Адыгее по делу о крупных взятках

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Руководящий сотрудник УГИБДД МВД по Адыгее арестован по обвинению в получении взяток на 620 тысяч рублей, сообщает СУСК РФ по региону.
Следствием установлено что фигурант, которому вменяется ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), решил систематически брать мзду с подчиненных. С этой целью он предложил сотрудникам ежемесячно платить ему за попустительство по службе.
"Согласившись с предложением руководителя, подчиненные в период с января 2019 года по июнь 2021 года передали обвиняемому в качестве взятки денежные средства в общей сумме 620 тысяч рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению. По ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 сентября", - говорится в релизе.
Республиканское МВД уточняет, что речь идет о замначальника управления ГИБДД, в отношении которого министр внутренних дел по Адыгее Иван Бахилов поручил проведение служебной проверки.
"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задокументирована причастность данного сотрудника к незаконному получению денежного вознаграждения. В отношении него региональным СУ СК России принято процессуальное решение", - сообщается на сайте ведомства.
 При подтверждении вины полицейского он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его непосредственного руководителя привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнули в МВД.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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