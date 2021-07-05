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На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 05.07.2021
На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв произошел в ночь на понедельник на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек; после взрыва возник пожар, РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T07:10
2021-07-05T13:10
бангкок
таиланд
взрыв
в мире
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БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Мощный взрыв произошел в ночь на понедельник на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек; после взрыва возник пожар, который продолжается до настоящего момента, население района эвакуируется за радиус пятикилометровой зоны вокруг предприятия, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.Взрыв произошел в 03.20 по местному времени (23.20 мск воскресенья), на заводе по производству гранулированного полиэтилена в районе улицы Кингкео района Бангпхли, вблизи бангкокской окружной автотрассы. Район, который административно относится к провинции Самутпракан, расположен в нескольких километрах от бангкокского международного аэропорта Суваннапхуми.Взрывная волна выбила дверные и оконные рамы и вызвала разрушения в помещениях в радиусе километра от места взрыва, и выбила стекла в окнах в радиусе двух – двух с половиной километров от химзавода, сообщает телеканал.По информации районных властей, на которую ссылается телеканал, при взрыве пострадали более 20 человек, все они доставлены в больницы с места происшествия. Завод находится в зоне, в которой расположены как предприятия, так и жилые дома и охраняемые коттеджные поселки, в которых также взрывом были повреждены двери и окна.По приказу губернатора провинции Самутпракан организована эвакуация всего населения из зоны в радиусе пяти километров от завода, на котором продолжается пожар и существует вероятность новых взрывов. О химическом отравлении воздуха в районе взрыва пока не сообщается."Меня разбудил страшный взрыв"Россиянка Евгения, работающая редактором-переводчиком на киностудии, расположенной поблизости от места происшествия, поделилась с РИА Новости рассказом о происшествии."Меня разбудил страшный взрыв, было минут двадцать четвертого, и заснуть я уже не могла, слишком близко все было. Я живу в кондоминиуме, от нас до завода метров 700-800, но наш дом закрыт от места взрыва другими зданиями, так что ущерб был минимальный, пара стекол вылетела на верхних этажах", - рассказала Евгения по телефону.По её словам, студия, находящаяся на соседней улице, пострадала сильнее. "Двери и окна в офисном здании выворочены, мебель частично поломана. Слава Богу, у нас никто из людей не пострадал, а в студийных помещениях все оборудование при взрыве осталось цело. Пожар на заводе ужасный, из нашего офисного здания его видно. Но там всю ночь и все утро работают пожарные, не дают ему распространиться", - сказала она."Сейчас вместе с еще двумя сотрудниками студии, с которыми мы живем в одном доме, сидим в машине за пределами пятикилометровой зоны. Пойти некуда, из-за вспышки ковида закрыты до конца месяца все рестораны и кафе, все работает только навынос. Но нам еще повезло, мы на машине. Многие жители района вокруг завода эвакуируются пешком, транспорта не хватает", - добавила россиянка.По ее словам, эвакуация района вокруг завода началась не ночью, сразу после взрыва, а утром."Было объявление провинциальных и районных властей о том, что могут быть еще взрывы и есть опасность химического заражения, в связи с чем объявляется эвакуация. Но никаких особенных химических запахов, кроме гари от пожара, мы не чувствовали", - сказала она.
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2021-07-05T07:10
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Момент мощного взрыва на химзаводе в Таиланде и последствия ЧП
Мощный взрыв произошел в ночь на понедельник на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек; после взрыва возник пожар, который продолжается до настоящего момента, население района эвакуируется за радиус пятикилометровой зоны вокруг предприятия.
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бангкок, таиланд, взрыв, в мире
На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв
07:10 05.07.2021 (обновлено: 13:10 05.07.2021)
 
© REUTERS / Soe Zeya TunПожар в результате взрыва на химическом заводе в Самутпракане, недалеко от Бангкока, Таиланд
Пожар в результате взрыва на химическом заводе в Самутпракане, недалеко от Бангкока, Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© REUTERS / Soe Zeya Tun

На химзаводе в пригороде Бангкока прогремел мощный взрыв, пострадали более 20 человек

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БАНГКОК, 5 июл – РИА Новости. Мощный взрыв произошел в ночь на понедельник на химическом заводе в районе Бангпхли, пригороде Бангкока, пострадали более 20 человек; после взрыва возник пожар, который продолжается до настоящего момента, население района эвакуируется за радиус пятикилометровой зоны вокруг предприятия, сообщает в понедельник Третий национальный телеканал Таиланда.
Взрыв произошел в 03.20 по местному времени (23.20 мск воскресенья), на заводе по производству гранулированного полиэтилена в районе улицы Кингкео района Бангпхли, вблизи бангкокской окружной автотрассы. Район, который административно относится к провинции Самутпракан, расположен в нескольких километрах от бангкокского международного аэропорта Суваннапхуми.
Взрывная волна выбила дверные и оконные рамы и вызвала разрушения в помещениях в радиусе километра от места взрыва, и выбила стекла в окнах в радиусе двух – двух с половиной километров от химзавода, сообщает телеканал.
По информации районных властей, на которую ссылается телеканал, при взрыве пострадали более 20 человек, все они доставлены в больницы с места происшествия. Завод находится в зоне, в которой расположены как предприятия, так и жилые дома и охраняемые коттеджные поселки, в которых также взрывом были повреждены двери и окна.
По приказу губернатора провинции Самутпракан организована эвакуация всего населения из зоны в радиусе пяти километров от завода, на котором продолжается пожар и существует вероятность новых взрывов. О химическом отравлении воздуха в районе взрыва пока не сообщается.

"Меня разбудил страшный взрыв"

Россиянка Евгения, работающая редактором-переводчиком на киностудии, расположенной поблизости от места происшествия, поделилась с РИА Новости рассказом о происшествии.
"Меня разбудил страшный взрыв, было минут двадцать четвертого, и заснуть я уже не могла, слишком близко все было. Я живу в кондоминиуме, от нас до завода метров 700-800, но наш дом закрыт от места взрыва другими зданиями, так что ущерб был минимальный, пара стекол вылетела на верхних этажах", - рассказала Евгения по телефону.
По её словам, студия, находящаяся на соседней улице, пострадала сильнее. "Двери и окна в офисном здании выворочены, мебель частично поломана. Слава Богу, у нас никто из людей не пострадал, а в студийных помещениях все оборудование при взрыве осталось цело. Пожар на заводе ужасный, из нашего офисного здания его видно. Но там всю ночь и все утро работают пожарные, не дают ему распространиться", - сказала она.
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В Румынии один человек погиб при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе
"Сейчас вместе с еще двумя сотрудниками студии, с которыми мы живем в одном доме, сидим в машине за пределами пятикилометровой зоны. Пойти некуда, из-за вспышки ковида закрыты до конца месяца все рестораны и кафе, все работает только навынос. Но нам еще повезло, мы на машине. Многие жители района вокруг завода эвакуируются пешком, транспорта не хватает", - добавила россиянка.
По ее словам, эвакуация района вокруг завода началась не ночью, сразу после взрыва, а утром.
"Было объявление провинциальных и районных властей о том, что могут быть еще взрывы и есть опасность химического заражения, в связи с чем объявляется эвакуация. Но никаких особенных химических запахов, кроме гари от пожара, мы не чувствовали", - сказала она.
 
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