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Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ

Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2021

Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:15

2021-07-05T17:15

2021-07-05T17:15

россия

обсе

петр толстой

чехия

украина

в мире

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую риторику, в 10 раз ниже, чем у России."Ну и про то, что интересно европейцам - про деньги. Непонятно, почему расходы растут, и при этом взносы России, а значит деньги наших налогоплательщиков, порой в десятки раз выше, чем у записных русофобов, создающих истерику на площадке ПА ОБСЕ", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Парламентарий привел в пример Украину и Чехию, по сравнению с которыми Россия делает взносы больше в десять раз."Пора менять эту ситуацию, пусть сами платят за антироссийскую музыку", - добавил Толстой.

https://ria.ru/20210625/litva-1738564783.html

россия

чехия

украина

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россия, обсе, петр толстой, чехия, украина, в мире