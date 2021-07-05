https://ria.ru/20210705/vznosy-1739975781.html
Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ
Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2021
Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ
Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:15
2021-07-05T17:15
2021-07-05T17:15
россия
обсе
петр толстой
чехия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_6f432e420b1ddbe17a29d6c290b85cf3.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую риторику, в 10 раз ниже, чем у России."Ну и про то, что интересно европейцам - про деньги. Непонятно, почему расходы растут, и при этом взносы России, а значит деньги наших налогоплательщиков, порой в десятки раз выше, чем у записных русофобов, создающих истерику на площадке ПА ОБСЕ", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Парламентарий привел в пример Украину и Чехию, по сравнению с которыми Россия делает взносы больше в десять раз."Пора менять эту ситуацию, пусть сами платят за антироссийскую музыку", - добавил Толстой.
https://ria.ru/20210625/litva-1738564783.html
россия
чехия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1221ba88cfe71736844d546e14f3710c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, петр толстой, чехия, украина, в мире
Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ
Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы стран в ПА ОБСЕ в десять раз ниже российских