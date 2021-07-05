Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/vznosy-1739975781.html
Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ
Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 05.07.2021
Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ
Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:15
2021-07-05T17:15
россия
обсе
петр толстой
чехия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_6f432e420b1ddbe17a29d6c290b85cf3.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую риторику, в 10 раз ниже, чем у России."Ну и про то, что интересно европейцам - про деньги. Непонятно, почему расходы растут, и при этом взносы России, а значит деньги наших налогоплательщиков, порой в десятки раз выше, чем у записных русофобов, создающих истерику на площадке ПА ОБСЕ", - написал Толстой в своем Telegram-канале.Парламентарий привел в пример Украину и Чехию, по сравнению с которыми Россия делает взносы больше в десять раз."Пора менять эту ситуацию, пусть сами платят за антироссийскую музыку", - добавил Толстой.
https://ria.ru/20210625/litva-1738564783.html
россия
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015023_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1221ba88cfe71736844d546e14f3710c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, петр толстой, чехия, украина, в мире
Толстой призвал поменять ситуацию с неравными взносами в ПА ОБСЕ
17:15 05.07.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк

Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы стран в ПА ОБСЕ в десять раз ниже российских

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой призвал поменять ситуацию, когда взносы ряда стран, в том числе продвигающих русофобскую риторику, в 10 раз ниже, чем у России.
"Ну и про то, что интересно европейцам - про деньги. Непонятно, почему расходы растут, и при этом взносы России, а значит деньги наших налогоплательщиков, порой в десятки раз выше, чем у записных русофобов, создающих истерику на площадке ПА ОБСЕ", - написал Толстой в своем Telegram-канале.
Парламентарий привел в пример Украину и Чехию, по сравнению с которыми Россия делает взносы больше в десять раз.
"Пора менять эту ситуацию, пусть сами платят за антироссийскую музыку", - добавил Толстой.
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 11:43
Москва подняла в ОБСЕ вопрос о положении российских СМИ в Литве
 
РоссияОБСЕПетр ТолстойЧехияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
Лента новостейМолния