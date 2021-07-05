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Мурманская область
https://ria.ru/20210705/vybrosy-1739991305.html
Мурманский губернатор сообщил о сокращении объема вредных выбросов
Мурманский губернатор сообщил о сокращении объема вредных выбросов - РИА Новости, 05.07.2021
Мурманский губернатор сообщил о сокращении объема вредных выбросов
Власти Мурманской области совместно с Минприроды РФ, крупными предприятиями и волонтерами за последние годы проделали огромную работу для радикального... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:12
2021-07-05T18:12
мурманская область
россия
андрей чибис
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мончегорск
мурманская область
общество
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МУРМАНСК, 5 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области совместно с Минприроды РФ, крупными предприятиями и волонтерами за последние годы проделали огромную работу для радикального сокращения объема вредных выбросов, в будущем необходимо модернизировать старые предприятия, которые не соответствуют современным требованиям, а также уйти от мазутозависимости, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время обсуждения проекта "Чистая Арктика", которое состоялось на площадке Общественной палаты РФ.Выступая по видео-конференц-связи, глава региона поделился с участниками мероприятия опытом Заполярья по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рассказал, какие вопросы еще требуют решения. Так, на территории области расположены крупные предприятия горнодобывающей, горно-химической и металлургической промышленности, а также многочисленные военные объекты. И главное, по словам Чибиса, - постепенно модернизировать старые производства, которые не соответствуют современным требованиям."Только за последние два года радикально сократился объем вредных выбросов. С компанией "Норникель" мы закрыли плавильный цех в поселке Никель. Люди, которые там работали, и кто хотел продолжить трудовую деятельность, сохранили рабочие места", - сказал глава региона, слова которого приводит министерство информационной политики области.Кроме того, в рамках реализации регионального инвестконтракта вложено более 30 миллиардов рублей в металлургическое производство, что позволило более чем на 34% сократить выбросы в Мончегорске, и эта работа продолжается, отметил Чибис.Он также сообщил, что на ликвидацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в микрорайоне Дровяное города Мурманска Минприроды России предоставлено финансирование. "Абсолютно согласен с тем, что кроме нас в нашем доме никто не уберется. При поддержке Минприроды РФ, помимо рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики "Снежная", регион получил финансовые ресурсы на ликвидацию самой большой свалки за полярным кругом", - отметил губернатор.Говоря о ликвидации накопленного экологического ущерба, Андрей Чибис отметил важность вовлечения волонтеров в работу по очистке Арктики. Силами неравнодушных северян и при поддержке бизнеса очищаются от бытового мусора лес и тундра, в частности, в Териберке. В числе приоритетных задач, поставленных перед правительством Мурманской области, губернатор назвал развитие водородной энергетики и уход от мазутозависимости."Газификация региона - глобальная задача. Мазут - не только очень дорого, это еще и очень вредно для экологии, для Арктики. Учитывая, что с советских времен Мурманская область является самым крупным потребителем мазута для теплоснабжения и энергоснабжения, конечно, для нас это, действительно, боль. Сегодня эта работа ведется", - подытожил губернатор, подчеркнув, что принято принципиальное решение внутри федерального правительства о целесообразности газификации региона.Проект "Чистая Арктика" - гражданская инициатива, направленная на очистку уникальной арктической зоны от накопленного вреда. Идею широкомасштабной арктической уборки поддержали представители федеральной власти, бизнеса, экспертного и научного сообществ. В качестве основной народной площадки для обсуждения всероссийского проекта была выбрана Общественная палата Российской Федерации, где в рамках презентации соберутся все заинтересованные стороны: общественники, учёные, представители органов власти, сотрудники профильных министерств и ведомств, руководство крупнейших российских компаний.
https://ria.ru/20210630/murmansk-1739216173.html
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россия, андрей чибис, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мончегорск, мурманская область, общество
Мурманский губернатор сообщил о сокращении объема вредных выбросов
18:12 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений БиятовВид на Мурманск с сопки Зеленый мыс
Вид на Мурманск с сопки Зеленый мыс - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов

Мурманский губернатор сообщил о радикальном сокращении объема вредных выбросов

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 5 июл – РИА Новости. Власти Мурманской области совместно с Минприроды РФ, крупными предприятиями и волонтерами за последние годы проделали огромную работу для радикального сокращения объема вредных выбросов, в будущем необходимо модернизировать старые предприятия, которые не соответствуют современным требованиям, а также уйти от мазутозависимости, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время обсуждения проекта "Чистая Арктика", которое состоялось на площадке Общественной палаты РФ.
Выступая по видео-конференц-связи, глава региона поделился с участниками мероприятия опытом Заполярья по ликвидации накопленного вреда окружающей среде и рассказал, какие вопросы еще требуют решения. Так, на территории области расположены крупные предприятия горнодобывающей, горно-химической и металлургической промышленности, а также многочисленные военные объекты. И главное, по словам Чибиса, - постепенно модернизировать старые производства, которые не соответствуют современным требованиям.
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"Только за последние два года радикально сократился объем вредных выбросов. С компанией "Норникель" мы закрыли плавильный цех в поселке Никель. Люди, которые там работали, и кто хотел продолжить трудовую деятельность, сохранили рабочие места", - сказал глава региона, слова которого приводит министерство информационной политики области.
Кроме того, в рамках реализации регионального инвестконтракта вложено более 30 миллиардов рублей в металлургическое производство, что позволило более чем на 34% сократить выбросы в Мончегорске, и эта работа продолжается, отметил Чибис.
Он также сообщил, что на ликвидацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов в микрорайоне Дровяное города Мурманска Минприроды России предоставлено финансирование. "Абсолютно согласен с тем, что кроме нас в нашем доме никто не уберется. При поддержке Минприроды РФ, помимо рекультивации пометохранилища бывшей птицефабрики "Снежная", регион получил финансовые ресурсы на ликвидацию самой большой свалки за полярным кругом", - отметил губернатор.
Говоря о ликвидации накопленного экологического ущерба, Андрей Чибис отметил важность вовлечения волонтеров в работу по очистке Арктики. Силами неравнодушных северян и при поддержке бизнеса очищаются от бытового мусора лес и тундра, в частности, в Териберке. В числе приоритетных задач, поставленных перед правительством Мурманской области, губернатор назвал развитие водородной энергетики и уход от мазутозависимости.
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"Газификация региона - глобальная задача. Мазут - не только очень дорого, это еще и очень вредно для экологии, для Арктики. Учитывая, что с советских времен Мурманская область является самым крупным потребителем мазута для теплоснабжения и энергоснабжения, конечно, для нас это, действительно, боль. Сегодня эта работа ведется", - подытожил губернатор, подчеркнув, что принято принципиальное решение внутри федерального правительства о целесообразности газификации региона.
Проект "Чистая Арктика" - гражданская инициатива, направленная на очистку уникальной арктической зоны от накопленного вреда. Идею широкомасштабной арктической уборки поддержали представители федеральной власти, бизнеса, экспертного и научного сообществ. В качестве основной народной площадки для обсуждения всероссийского проекта была выбрана Общественная палата Российской Федерации, где в рамках презентации соберутся все заинтересованные стороны: общественники, учёные, представители органов власти, сотрудники профильных министерств и ведомств, руководство крупнейших российских компаний.
 
Мурманская областьРоссияАндрей ЧибисМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МончегорскМурманская областьОбщество
 
 
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