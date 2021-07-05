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"Коммунисты России" ответили на претензии ЦИК по документам к выборам
"Коммунисты России" ответили на претензии ЦИК по документам к выборам - РИА Новости, 05.07.2021
"Коммунисты России" ответили на претензии ЦИК по документам к выборам
Партия "Коммунисты России" готова исправить недочеты в документах для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в ГД, сообщил РИА Новости зампред ЦК... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:53
2021-07-05T21:53
россия
коммунисты россии
госдума рф
политика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" готова исправить недочеты в документах для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в ГД, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Сергей Малинкович.Ранее УИК сообщил, что в документах, представленных партией для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выявлен ряд недостатков. Недостающие сведения необходимо предоставить до 18:00 7 июля."Мы очень уважаем точку зрения ЦИК, все недочеты носят, как мы считаем, канцелярский, технический характер, мы их, конечно, в установленные сроки исправим. Мы были только второй партией, которая сдала документы, я вас уверяю, у всех какие-то недочеты есть. Есть какие-то спорные ситуации, по которым у ЦИК своя точка зрения, у нас своя. Но если мы видим, что юристы ЦИКа правы, будем стараться в предусмотренный законом срок представить все исправления", - сказал Малинкович.Он отметил, что российское выборное законодательство дает возможность партиям исправлять недочеты."У нас спокойная позиция по этому поводу. Мы готовы все недочеты исправить в обозначенный законом срок. Или же свои возражения представить в ЦИК, там есть и такие случаи", - добавил Малинкович.
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россия, коммунисты россии, госдума рф, политика
"Коммунисты России" ответили на претензии ЦИК по документам к выборам
21:53 05.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники предвыборного съезда партии "Коммунисты России" в Москве
Участники предвыборного съезда партии Коммунисты России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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"Коммунисты России" готовы исправить недочеты в документах для регистрации кандидатов на выборы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" готова исправить недочеты в документах для регистрации федерального списка кандидатов на выборы в ГД, сообщил РИА Новости зампред ЦК партии Сергей Малинкович.
Ранее УИК сообщил, что в документах, представленных партией для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, выявлен ряд недостатков. Недостающие сведения необходимо предоставить до 18:00 7 июля.
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"Мы очень уважаем точку зрения ЦИК, все недочеты носят, как мы считаем, канцелярский, технический характер, мы их, конечно, в установленные сроки исправим. Мы были только второй партией, которая сдала документы, я вас уверяю, у всех какие-то недочеты есть. Есть какие-то спорные ситуации, по которым у ЦИК своя точка зрения, у нас своя. Но если мы видим, что юристы ЦИКа правы, будем стараться в предусмотренный законом срок представить все исправления", - сказал Малинкович.
Он отметил, что российское выборное законодательство дает возможность партиям исправлять недочеты.
"У нас спокойная позиция по этому поводу. Мы готовы все недочеты исправить в обозначенный законом срок. Или же свои возражения представить в ЦИК, там есть и такие случаи", - добавил Малинкович.
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