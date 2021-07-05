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Памфилова поделилась ожиданиями от предстоящих выборов
Памфилова поделилась ожиданиями от предстоящих выборов - РИА Новости, 05.07.2021
Памфилова поделилась ожиданиями от предстоящих выборов
Предстоящие выборы будут невероятно сложными, они пройдут в неблагоприятной внешней среде, они во многом заложат фундамент электорального цикла до 2024 года,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:46
2021-07-05T15:46
россия
элла памфилова
политика
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СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Предстоящие выборы будут невероятно сложными, они пройдут в неблагоприятной внешней среде, они во многом заложат фундамент электорального цикла до 2024 года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Сейчас начинается огромный электоральный цикл, мы смотрим далеко за горизонт, по крайней мере до 2024 года, и этот цикл наступил. И те выборы, которые сейчас предстоят, они будут невероятно сложными, может быть, сложнее, чем когда бы то ни было. И как мы их проведем, какие будут результаты, какая будет атмосфера, это ляжет в копилку, и в плюс, и в минус, дальнейшего нашего электорального цикла", - сказала Памфилова журналистам.Она добавила, что выборы пройдут в неблагоприятной внешней среде."Действительно, проводить мы их будем в невероятно неблагоприятной среде внешней, с учетом того, что многие назначили Россию своим если не врагом, то противником, и желание сорвать выборы, дискредитировать выборы, оно огромное, и негативный поток, направленный на это, давно формируется", - подчеркнула Памфилова.Она добавила, что важно формировать встречный информационный поток, "чтобы развенчивать те мифы, то вранье, которое есть, формировать здоровую информационную среду".
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россия, элла памфилова, политика
Памфилова поделилась ожиданиями от предстоящих выборов
15:46 05.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель ЦИК Памфилова назвала предстоящие выборы невероятно сложными

Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 июл - РИА Новости. Предстоящие выборы будут невероятно сложными, они пройдут в неблагоприятной внешней среде, они во многом заложат фундамент электорального цикла до 2024 года, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Сейчас начинается огромный электоральный цикл, мы смотрим далеко за горизонт, по крайней мере до 2024 года, и этот цикл наступил. И те выборы, которые сейчас предстоят, они будут невероятно сложными, может быть, сложнее, чем когда бы то ни было. И как мы их проведем, какие будут результаты, какая будет атмосфера, это ляжет в копилку, и в плюс, и в минус, дальнейшего нашего электорального цикла", - сказала Памфилова журналистам.
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Она добавила, что выборы пройдут в неблагоприятной внешней среде.
"Действительно, проводить мы их будем в невероятно неблагоприятной среде внешней, с учетом того, что многие назначили Россию своим если не врагом, то противником, и желание сорвать выборы, дискредитировать выборы, оно огромное, и негативный поток, направленный на это, давно формируется", - подчеркнула Памфилова.
Она добавила, что важно формировать встречный информационный поток, "чтобы развенчивать те мифы, то вранье, которое есть, формировать здоровую информационную среду".
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