https://ria.ru/20210705/vybory-1739920612.html

Володин предостерег участников выборов в Госдуму от популизма

Володин предостерег участников выборов в Госдуму от популизма - РИА Новости, 05.07.2021

Володин предостерег участников выборов в Госдуму от популизма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал участников предвыборной кампании воздерживаться от популизма и радикализма, отметив, что память о погибших в Великой... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:29

2021-07-05T13:29

2021-07-05T13:29

музей победы

игорь руденя

виктор куликов

госдума рф

вячеслав володин

ржев

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал участников предвыборной кампании воздерживаться от популизма и радикализма, отметив, что память о погибших в Великой Отечественной войне должна быть объединяющим страну фактором.Володин в понедельник, в день столетнего юбилея маршала Советского Союза Виктора Куликова, посетил Ржев и осмотрел экспозицию Музея Победы, посвященную знаменитому военачальнику."Все участвующие в избирательной кампании политические силы, партии должны осознать: мы можем спорить об экономике, о социальной сфере, о том, как решать вопросы, но страна у нас одна. Не должно быть популизма, который может ее разрушить, не должно быть радикализма. Память о тех, кто погиб, должна быть сдерживающим фактором, который не позволит разрушить государство", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.Он отметил, что необходимо сохранить страну и передать ее следующим поколениям, чтобы она была лучше, сильнее, чтобы повышалось благосостояние граждан."Любые внутренние вопросы мы должны решать через диалог, не допускать крови. Мы стоим на месте, где погибло более миллиона человек. Важно это осознать и делать все, чтобы сохранить память о них", - заявил спикер Госдумы.Посещая мемориал, Володин заметил, что музейный комплекс на месте Ржевской битвы развивается, делается все, чтобы люди могли приехать сюда и ознакомиться с историей. "Это очень важно для нас. Мы должны понять, что у нашей страны тысячелетняя история. Менялись формы государства, но вклад людей в то, чтобы страна была сохранена, не забыт. Мы должны не только помнить это, но и делать выводы", - указал председатель нижней палаты.Володин также возложил цветы к мемориалу Советскому Солдату под Ржевом. Сопровождавший его губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил спикера Госдумы за инициативу провести на Ржевском мемориале мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Виктора Куликова - "воина, заслужившего авторитет в мировом военном сообществе"."Такие мероприятия позволяют нам понять все величие, всю значимость Великой Победы нашего советского народа. Мы надеемся, что в течение года в музее Ржевского мемориала будут открыты дополнительные павильоны", - сказал Руденя.Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов (1921–2013) – Герой Советского Союза, участник Ржевской битвы. Был депутатом Государственной думы III созыва, возглавлял комитет по делам ветеранов.

https://ria.ru/20210623/agitatsiya-1738238944.html

ржев

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музей победы, игорь руденя, виктор куликов, госдума рф, вячеслав володин, ржев, общество