Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/vybory-1739920612.html
Володин предостерег участников выборов в Госдуму от популизма
Володин предостерег участников выборов в Госдуму от популизма - РИА Новости, 05.07.2021
Володин предостерег участников выборов в Госдуму от популизма
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал участников предвыборной кампании воздерживаться от популизма и радикализма, отметив, что память о погибших в Великой... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:29
2021-07-05T13:29
музей победы
игорь руденя
виктор куликов
госдума рф
вячеслав володин
ржев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал участников предвыборной кампании воздерживаться от популизма и радикализма, отметив, что память о погибших в Великой Отечественной войне должна быть объединяющим страну фактором.Володин в понедельник, в день столетнего юбилея маршала Советского Союза Виктора Куликова, посетил Ржев и осмотрел экспозицию Музея Победы, посвященную знаменитому военачальнику."Все участвующие в избирательной кампании политические силы, партии должны осознать: мы можем спорить об экономике, о социальной сфере, о том, как решать вопросы, но страна у нас одна. Не должно быть популизма, который может ее разрушить, не должно быть радикализма. Память о тех, кто погиб, должна быть сдерживающим фактором, который не позволит разрушить государство", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.Он отметил, что необходимо сохранить страну и передать ее следующим поколениям, чтобы она была лучше, сильнее, чтобы повышалось благосостояние граждан."Любые внутренние вопросы мы должны решать через диалог, не допускать крови. Мы стоим на месте, где погибло более миллиона человек. Важно это осознать и делать все, чтобы сохранить память о них", - заявил спикер Госдумы.Посещая мемориал, Володин заметил, что музейный комплекс на месте Ржевской битвы развивается, делается все, чтобы люди могли приехать сюда и ознакомиться с историей. "Это очень важно для нас. Мы должны понять, что у нашей страны тысячелетняя история. Менялись формы государства, но вклад людей в то, чтобы страна была сохранена, не забыт. Мы должны не только помнить это, но и делать выводы", - указал председатель нижней палаты.Володин также возложил цветы к мемориалу Советскому Солдату под Ржевом. Сопровождавший его губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил спикера Госдумы за инициативу провести на Ржевском мемориале мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Виктора Куликова - "воина, заслужившего авторитет в мировом военном сообществе"."Такие мероприятия позволяют нам понять все величие, всю значимость Великой Победы нашего советского народа. Мы надеемся, что в течение года в музее Ржевского мемориала будут открыты дополнительные павильоны", - сказал Руденя.Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов (1921–2013) – Герой Советского Союза, участник Ржевской битвы. Был депутатом Государственной думы III созыва, возглавлял комитет по делам ветеранов.
https://ria.ru/20210623/agitatsiya-1738238944.html
ржев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музей победы, игорь руденя, виктор куликов, госдума рф, вячеслав володин, ржев, общество
Володин предостерег участников выборов в Госдуму от популизма
13:29 05.07.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ

Володин предостерег участников выборов в Госдуму от популизма и радикализма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал участников предвыборной кампании воздерживаться от популизма и радикализма, отметив, что память о погибших в Великой Отечественной войне должна быть объединяющим страну фактором.
Володин в понедельник, в день столетнего юбилея маршала Советского Союза Виктора Куликова, посетил Ржев и осмотрел экспозицию Музея Победы, посвященную знаменитому военачальнику.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
"Все участвующие в избирательной кампании политические силы, партии должны осознать: мы можем спорить об экономике, о социальной сфере, о том, как решать вопросы, но страна у нас одна. Не должно быть популизма, который может ее разрушить, не должно быть радикализма. Память о тех, кто погиб, должна быть сдерживающим фактором, который не позволит разрушить государство", - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Он отметил, что необходимо сохранить страну и передать ее следующим поколениям, чтобы она была лучше, сильнее, чтобы повышалось благосостояние граждан.
"Любые внутренние вопросы мы должны решать через диалог, не допускать крови. Мы стоим на месте, где погибло более миллиона человек. Важно это осознать и делать все, чтобы сохранить память о них", - заявил спикер Госдумы.
Посещая мемориал, Володин заметил, что музейный комплекс на месте Ржевской битвы развивается, делается все, чтобы люди могли приехать сюда и ознакомиться с историей. "Это очень важно для нас. Мы должны понять, что у нашей страны тысячелетняя история. Менялись формы государства, но вклад людей в то, чтобы страна была сохранена, не забыт. Мы должны не только помнить это, но и делать выводы", - указал председатель нижней палаты.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 14:19
Роскомнадзор будет реагировать на незаконную агитацию перед выборами
Володин также возложил цветы к мемориалу Советскому Солдату под Ржевом. Сопровождавший его губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил спикера Госдумы за инициативу провести на Ржевском мемориале мероприятие в честь 100-летия со дня рождения Виктора Куликова - "воина, заслужившего авторитет в мировом военном сообществе".
"Такие мероприятия позволяют нам понять все величие, всю значимость Великой Победы нашего советского народа. Мы надеемся, что в течение года в музее Ржевского мемориала будут открыты дополнительные павильоны", - сказал Руденя.
Маршал Советского Союза Виктор Георгиевич Куликов (1921–2013) – Герой Советского Союза, участник Ржевской битвы. Был депутатом Государственной думы III созыва, возглавлял комитет по делам ветеранов.
 
Музей ПобедыИгорь РуденяВиктор КуликовГосдума РФВячеслав ВолодинРжевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
16:46Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
16:44МВД задержало четвертого участника избиения активиста, звонившего Путину
16:44В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения
16:43Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
16:41Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами
16:38Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
16:38Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Меньшова
16:36СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
Лента новостейМолния