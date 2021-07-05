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Начался прием документов для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму
Начался прием документов для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму - РИА Новости, 05.07.2021
Начался прием документов для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму
Начинается период подачи документов в ЦИК для регистрации федерального списка кандидатов, а также в окружные избирательные комиссии документов для регистрации... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T00:20
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Начинается период подачи документов в ЦИК для регистрации федерального списка кандидатов, а также в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу партией или в порядке самовыдвижения, следует из календарного плана подготовки и проведения выборов в Госдуму, принятого Центризбиркомом.Согласно документу, партии должны представить в ЦИК России документы для регистрации федерального списка кандидатов с 5 июля до 18.00 по московскому времени 4 августа 2021 года. Сделать это могут уполномоченные представители политических партий.Кандидаты, выдвинутые партией или в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам, должны представить в соответствующую окружную избирательную комиссию документы для регистрации с 5 июля до 18.00 по местному времени 4 августа 2021 года. Сделать это могут как сами кандидаты, так и уполномоченные представители этих политических партий.Решение о регистрации федерального списка кандидатов либо мотивированное решения об отказе в его регистрации ЦИК России должен принять не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации федерального списка кандидатов. Окружные избирательные комиссии также должны принять решение о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированное решение об отказе в этом не позднее чем через 10 дней со дня приема документов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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Начался прием документов для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму
00:20 05.07.2021 (обновлено: 01:07 05.07.2021)
Начинается период подачи в ЦИК и ОИК документов для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Начинается период подачи документов в ЦИК для регистрации федерального списка кандидатов, а также в окружные избирательные комиссии документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу партией или в порядке самовыдвижения, следует из календарного плана подготовки и проведения выборов в Госдуму
, принятого Центризбиркомом.
Согласно документу, партии должны представить в ЦИК России
документы для регистрации федерального списка кандидатов с 5 июля до 18.00 по московскому времени 4 августа 2021 года. Сделать это могут уполномоченные представители политических партий.
Кандидаты, выдвинутые партией или в порядке самовыдвижения по одномандатным избирательным округам, должны представить в соответствующую окружную избирательную комиссию документы для регистрации с 5 июля до 18.00 по местному времени 4 августа 2021 года. Сделать это могут как сами кандидаты, так и уполномоченные представители этих политических партий.
Решение о регистрации федерального списка кандидатов либо мотивированное решения об отказе в его регистрации ЦИК России должен принять не позднее чем через 10 дней после дня приема документов, необходимых для регистрации федерального списка кандидатов. Окружные избирательные комиссии также должны принять решение о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу либо мотивированное решение об отказе в этом не позднее чем через 10 дней со дня приема документов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.