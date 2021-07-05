РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме
12:34 05.07.2021 (обновлено: 12:35 05.07.2021)
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Миссия Российского экспортного центра заработала на форуме "Иннопром 2021", планируется провести более 350 встреч, сообщает пресс-служба РЭЦ.
"Деловая миссия РЭЦ продлится все 4 дня форума. В миссии принимают участие 34 российских промышленных экспортера, для них будет организовано более 350 целевых переговоров с потенциальными иностранными партнерами. Российский экспортный центр привлек импортеров из Италии, Германии, Чехии, Венгрии, Индии, Бразилии, Алжира, Беларуси, Болгарии и Узбекистана", - сообщает пресс-служба.
Там уточнили, что с учетом сложной эпидемиологической ситуации бизнес-миссия проходит в гибридном формате: те экспортеры, кто не смог участвовать лично, получат доступ к переговорам по видео.
"Также для B2B и B2G контактов организованы отраслевые панельные сессии и биржи контактов с сопровождением переводчиков", - добавили в центре.
"Почти на год развитие деловых контактов практически остановилось из-за пандемии, многие В2В встречи отменялись вместе с традиционными выставками. Часть деловых миссий нам удалось успешно перевести в онлайн, этот формат оказался востребованными и эффективным, но в этом году мы видим, что предприниматели с радостью используют каждую возможность участвовать в оффлайн мероприятиях. На INNOPROM 2021 в Екатеринбурге встретятся предприниматели из 15 стран. Мы готовы сопровождать все заключенные здесь сделки и предоставить необходимые финансовые и нефинансовые решения Группы РЭЦ для успешной реализации задуманных проектов", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
Деловую миссию Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2021 открыли генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев, генеральный директор "Конфиндустрия Россия" Гоцци Альфредо.