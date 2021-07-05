Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/vstrechi-1739903919.html
РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме
РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме - РИА Новости, 05.07.2021
РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме
Миссия Российского экспортного центра заработала на форуме "Иннопром 2021", планируется провести более 350 встреч, сообщает пресс-служба РЭЦ. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:34
2021-07-05T12:35
иннопром
российский экспортный центр (рэц)
вероника никишина
российский экспортный центр
алексей груздев
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739898915_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_5ae335c85fd0dec26a0825d2d4ff26b2.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Миссия Российского экспортного центра заработала на форуме "Иннопром 2021", планируется провести более 350 встреч, сообщает пресс-служба РЭЦ."Деловая миссия РЭЦ продлится все 4 дня форума. В миссии принимают участие 34 российских промышленных экспортера, для них будет организовано более 350 целевых переговоров с потенциальными иностранными партнерами. Российский экспортный центр привлек импортеров из Италии, Германии, Чехии, Венгрии, Индии, Бразилии, Алжира, Беларуси, Болгарии и Узбекистана", - сообщает пресс-служба.Там уточнили, что с учетом сложной эпидемиологической ситуации бизнес-миссия проходит в гибридном формате: те экспортеры, кто не смог участвовать лично, получат доступ к переговорам по видео."Также для B2B и B2G контактов организованы отраслевые панельные сессии и биржи контактов с сопровождением переводчиков", - добавили в центре.Деловую миссию Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2021 открыли генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев, генеральный директор "Конфиндустрия Россия" Гоцци Альфредо.
https://ria.ru/20210617/nalogi-1737377370.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739898915_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_4a5d698ab0df928dd53c1eb4971ea3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иннопром, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, российский экспортный центр, алексей груздев, экономика

РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме

12:34 05.07.2021 (обновлено: 12:35 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковРЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме
РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Миссия Российского экспортного центра заработала на форуме "Иннопром 2021", планируется провести более 350 встреч, сообщает пресс-служба РЭЦ.
"Деловая миссия РЭЦ продлится все 4 дня форума. В миссии принимают участие 34 российских промышленных экспортера, для них будет организовано более 350 целевых переговоров с потенциальными иностранными партнерами. Российский экспортный центр привлек импортеров из Италии, Германии, Чехии, Венгрии, Индии, Бразилии, Алжира, Беларуси, Болгарии и Узбекистана", - сообщает пресс-служба.
Там уточнили, что с учетом сложной эпидемиологической ситуации бизнес-миссия проходит в гибридном формате: те экспортеры, кто не смог участвовать лично, получат доступ к переговорам по видео.
"Также для B2B и B2G контактов организованы отраслевые панельные сессии и биржи контактов с сопровождением переводчиков", - добавили в центре.
"Почти на год развитие деловых контактов практически остановилось из-за пандемии, многие В2В встречи отменялись вместе с традиционными выставками. Часть деловых миссий нам удалось успешно перевести в онлайн, этот формат оказался востребованными и эффективным, но в этом году мы видим, что предприниматели с радостью используют каждую возможность участвовать в оффлайн мероприятиях. На INNOPROM 2021 в Екатеринбурге встретятся предприниматели из 15 стран. Мы готовы сопровождать все заключенные здесь сделки и предоставить необходимые финансовые и нефинансовые решения Группы РЭЦ для успешной реализации задуманных проектов", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина.
Деловую миссию Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2021 открыли генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев, генеральный директор "Конфиндустрия Россия" Гоцци Альфредо.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 12:29
РЭЦ: отмена налогов на меры господдержки экспортеров — большой шаг
 
ИннопромРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Вероника НикишинаРоссийский экспортный центрАлексей ГруздевЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
16:46Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
16:44МВД задержало четвертого участника избиения активиста, звонившего Путину
16:44В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения
16:43Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
16:41Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами
16:38Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
16:38Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Меньшова
16:36СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
Лента новостейМолния