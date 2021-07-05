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РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме

РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме - РИА Новости, 05.07.2021

РЭЦ планирует провести более 350 встреч на Иннопроме

Миссия Российского экспортного центра заработала на форуме "Иннопром 2021", планируется провести более 350 встреч, сообщает пресс-служба РЭЦ. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:34

2021-07-05T12:34

2021-07-05T12:35

иннопром

российский экспортный центр (рэц)

вероника никишина

российский экспортный центр

алексей груздев

экономика

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Миссия Российского экспортного центра заработала на форуме "Иннопром 2021", планируется провести более 350 встреч, сообщает пресс-служба РЭЦ."Деловая миссия РЭЦ продлится все 4 дня форума. В миссии принимают участие 34 российских промышленных экспортера, для них будет организовано более 350 целевых переговоров с потенциальными иностранными партнерами. Российский экспортный центр привлек импортеров из Италии, Германии, Чехии, Венгрии, Индии, Бразилии, Алжира, Беларуси, Болгарии и Узбекистана", - сообщает пресс-служба.Там уточнили, что с учетом сложной эпидемиологической ситуации бизнес-миссия проходит в гибридном формате: те экспортеры, кто не смог участвовать лично, получат доступ к переговорам по видео."Также для B2B и B2G контактов организованы отраслевые панельные сессии и биржи контактов с сопровождением переводчиков", - добавили в центре.Деловую миссию Российского экспортного центра на международной промышленной выставке Иннопром-2021 открыли генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, замминистра промышленности и торговли России Алексей Груздев, генеральный директор "Конфиндустрия Россия" Гоцци Альфредо.

https://ria.ru/20210617/nalogi-1737377370.html

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иннопром, российский экспортный центр (рэц), вероника никишина, российский экспортный центр, алексей груздев, экономика