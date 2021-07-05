https://ria.ru/20210705/volodin-1740014755.html
Володин ответил на вопрос о президентских амбициях
Володин ответил на вопрос о президентских амбициях - РИА Новости, 06.07.2021
Володин ответил на вопрос о президентских амбициях
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций. РИА Новости, 06.07.2021
2021-07-05T22:07
2021-07-05T22:07
2021-07-06T07:58
россия
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций."Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент", - сказал Володин в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика
Володин ответил на вопрос о президентских амбициях
22:07 05.07.2021 (обновлено: 07:58 06.07.2021)
Спикер ГД Володин заявил, что у него никогда не было, нет и не будет планов стать президентом