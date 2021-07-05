https://ria.ru/20210705/volodin-1740014755.html

Володин ответил на вопрос о президентских амбициях

Володин ответил на вопрос о президентских амбициях - РИА Новости, 06.07.2021

Володин ответил на вопрос о президентских амбициях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций. РИА Новости, 06.07.2021

2021-07-05T22:07

2021-07-05T22:07

2021-07-06T07:58

россия

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731931199_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_181afe8ad8a6e21bce29c73f100e4f6c.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у него нет и никогда не было президентских амбиций."Никогда этого у меня не было в планах, нет сейчас и не будет. Это во-первых. Во-вторых, не обладаю я качествами, какими должен обладать президент", - сказал Володин в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

https://ria.ru/20210705/vybory-1739920612.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика