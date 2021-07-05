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Аксенов опроверг сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе Крыма

Аксенов опроверг сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе Крыма - РИА Новости, 05.07.2021

Аксенов опроверг сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о сбросе воды из водохранилища, что якобы привело к паводку в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T21:43

2021-07-05T21:43

2021-07-05T21:43

подтопления в крыму

россия

бельбек

сергей аксенов (политик)

керчь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о сбросе воды из водохранилища, что якобы привело к паводку в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма.Сильные ливни прошли в этой части полуострова 4 июля, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек – Соколиное, Аромат, Куйбышево."Никакого сброса из водохранилища не было. Информация о штормовом предупреждении была, поэтому точно никто воду из водохранилища не сбрасывал. Объем воды, который выпал на плато горы Ай-Петри, создал проблему. Мы это все понимали, предсказывали, все находились на местах", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба оценивается в 12,5 милиларда рублей, из которых более 7 миллиардов приходятся на Ялту.

россия

бельбек

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, бельбек, сергей аксенов (политик), керчь, республика крым, происшествия