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Аксенов опроверг сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе Крыма
Аксенов опроверг сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе Крыма - РИА Новости, 05.07.2021
Аксенов опроверг сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о сбросе воды из водохранилища, что якобы привело к паводку в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T21:43
2021-07-05T21:43
подтопления в крыму
россия
бельбек
сергей аксенов (политик)
керчь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о сбросе воды из водохранилища, что якобы привело к паводку в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма.Сильные ливни прошли в этой части полуострова 4 июля, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек – Соколиное, Аромат, Куйбышево."Никакого сброса из водохранилища не было. Информация о штормовом предупреждении была, поэтому точно никто воду из водохранилища не сбрасывал. Объем воды, который выпал на плато горы Ай-Петри, создал проблему. Мы это все понимали, предсказывали, все находились на местах", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба оценивается в 12,5 милиларда рублей, из которых более 7 миллиардов приходятся на Ялту.
россия
бельбек
керчь
республика крым
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подтопления в крыму, россия, бельбек, сергей аксенов (политик), керчь, республика крым, происшествия
Аксенов опроверг сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе Крыма
21:43 05.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Крыма Аксенов опроверг сообщения о сбросе воды из хранилища на юго-западе полуострова

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи о сбросе воды из водохранилища, что якобы привело к паводку в Бахчисарайском районе на юго-западе Крыма.
Сильные ливни прошли в этой части полуострова 4 июля, за сутки выпало более двух месячных норм осадков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе, где из берегов вышли реки Бельбек и Коккозка. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в селах, расположенных по течению рек – Соколиное, Аромат, Куйбышево.
"Никакого сброса из водохранилища не было. Информация о штормовом предупреждении была, поэтому точно никто воду из водохранилища не сбрасывал. Объем воды, который выпал на плато горы Ай-Петри, создал проблему. Мы это все понимали, предсказывали, все находились на местах", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. Тогда это привело к подтоплению Керчи и Ялты. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба оценивается в 12,5 милиларда рублей, из которых более 7 миллиардов приходятся на Ялту.
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
Подтопления в КрымуРоссияБельбекСергей Аксенов (политик)КерчьРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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