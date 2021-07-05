https://ria.ru/20210705/vmeshatelstvo-1739957917.html

В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства

В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства - РИА Новости, 05.07.2021

В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства

Три десятка иностранных организаций, угрожавших основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны, запрещены в России с 2016 года,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:10

2021-07-05T16:10

2021-07-05T16:25

россия

александр гребенкин

безопасность

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три десятка иностранных организаций, угрожавших основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны, запрещены в России с 2016 года, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.По его словам, за время действия предыдущей стратегии национальной безопасности РФ "проделана значительная работа по совершенствованию антиэкстремистской деятельности, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране"."Принятые меры позволили своевременно пресекать попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. В частности, с 2016 года по настоящее время признана нежелательной и запрещена в России деятельность 30 иностранных организаций, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства", - сказал Гребенкин.В целом, по словам Гребенкина, сейчас на основе стратегии национальной безопасности РФ "сформирован унифицированный механизм своевременного реагирования на угрозы государственной и общественной безопасности, который позволяет на должном уровне защищать конституционный строй, суверенитет, государственную и территориальную целостность Российской Федерации, основные права и свободы ее граждан, а также сохранять политическую и социальную стабильность в обществе".Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу, 3 июля.

https://ria.ru/20210701/eu-1739408339.html

https://ria.ru/20210624/krym-1738432619.html

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россия, александр гребенкин, безопасность