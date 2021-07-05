Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/vmeshatelstvo-1739957917.html
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства - РИА Новости, 05.07.2021
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
Три десятка иностранных организаций, угрожавших основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны, запрещены в России с 2016 года,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:10
2021-07-05T16:25
россия
александр гребенкин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738615952_0:107:3269:1946_1920x0_80_0_0_6a7fb7921e7de45a83634572390fbf08.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три десятка иностранных организаций, угрожавших основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны, запрещены в России с 2016 года, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.По его словам, за время действия предыдущей стратегии национальной безопасности РФ "проделана значительная работа по совершенствованию антиэкстремистской деятельности, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране"."Принятые меры позволили своевременно пресекать попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. В частности, с 2016 года по настоящее время признана нежелательной и запрещена в России деятельность 30 иностранных организаций, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства", - сказал Гребенкин.В целом, по словам Гребенкина, сейчас на основе стратегии национальной безопасности РФ "сформирован унифицированный механизм своевременного реагирования на угрозы государственной и общественной безопасности, который позволяет на должном уровне защищать конституционный строй, суверенитет, государственную и территориальную целостность Российской Федерации, основные права и свободы ее граждан, а также сохранять политическую и социальную стабильность в обществе".Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу, 3 июля.
https://ria.ru/20210701/eu-1739408339.html
https://ria.ru/20210624/krym-1738432619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738615952_1379:631:3269:2048_1920x0_80_0_0_96b0f7adaedc0d4da2b01dcbd4b2775c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр гребенкин, безопасность
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:10 05.07.2021 (обновлено: 16:25 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

В России с 2016 года запретили 30 организаций, угрожавших основам конституционного строя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три десятка иностранных организаций, угрожавших основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны, запрещены в России с 2016 года, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
По его словам, за время действия предыдущей стратегии национальной безопасности РФ "проделана значительная работа по совершенствованию антиэкстремистской деятельности, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране".
Вход в здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 14:09
ЕС увеличил попытки вмешательства в дела России, заявили в Совфеде
"Принятые меры позволили своевременно пресекать попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. В частности, с 2016 года по настоящее время признана нежелательной и запрещена в России деятельность 30 иностранных организаций, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства", - сказал Гребенкин.
В целом, по словам Гребенкина, сейчас на основе стратегии национальной безопасности РФ "сформирован унифицированный механизм своевременного реагирования на угрозы государственной и общественной безопасности, который позволяет на должном уровне защищать конституционный строй, суверенитет, государственную и территориальную целостность Российской Федерации, основные права и свободы ее граждан, а также сохранять политическую и социальную стабильность в обществе".
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу, 3 июля.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 14:33
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
 
РоссияАлександр ГребенкинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:47Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
16:46Россия выразила протест ПА ОБСЕ из-за отказа в визе белорусскому депутату
16:44МВД задержало четвертого участника избиения активиста, звонившего Путину
16:44В Сочи мужчине пришлось ловить машину на плаву во время наводнения
16:43Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
16:41Посол сообщил о готовности Кубы решить ситуацию с российскими туристами
16:38Рестораторы выступили за продление посещения веранд в Москве без QR-кодов
16:38Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Меньшова
16:36СК рассказал о жителе Нижнего Новгорода, похитившем шестилетнего мальчика
16:30Курорт "Красная Поляна" из-за ограничений потерял 100 миллионов рублей
16:29В Нидерландах раскрыли гражданство пропавших пассажиров MH17
16:29Агурбаш попросила Путина о помощи из-за запроса Белоруссии о выдаче
16:28Юрист рассказал, почему Россия не выдаст Белоруссии певицу Агурбаш
16:23Воронежский авиазавод пообещали загрузить заказами на Ил-96 до 2030 года
16:21В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
16:18СЖР призвал с иронией относиться к рейтингам "Репортеров без границ"
16:17Глава Кубани поручил подготовиться к эвакуации людей из мест подтопления
16:16Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова
16:14В России выпустят до 200 самолетов Ил-112В
16:13На Сахалине спасли сивуча, запутавшегося в рыбацких сетях
Лента новостейМолния