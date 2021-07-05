https://ria.ru/20210705/vmeshatelstvo-1739957917.html
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства - РИА Новости, 05.07.2021
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
Три десятка иностранных организаций, угрожавших основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны, запрещены в России с 2016 года,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:10
2021-07-05T16:10
2021-07-05T16:25
россия
александр гребенкин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738615952_0:107:3269:1946_1920x0_80_0_0_6a7fb7921e7de45a83634572390fbf08.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три десятка иностранных организаций, угрожавших основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны, запрещены в России с 2016 года, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.По его словам, за время действия предыдущей стратегии национальной безопасности РФ "проделана значительная работа по совершенствованию антиэкстремистской деятельности, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране"."Принятые меры позволили своевременно пресекать попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. В частности, с 2016 года по настоящее время признана нежелательной и запрещена в России деятельность 30 иностранных организаций, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства", - сказал Гребенкин.В целом, по словам Гребенкина, сейчас на основе стратегии национальной безопасности РФ "сформирован унифицированный механизм своевременного реагирования на угрозы государственной и общественной безопасности, который позволяет на должном уровне защищать конституционный строй, суверенитет, государственную и территориальную целостность Российской Федерации, основные права и свободы ее граждан, а также сохранять политическую и социальную стабильность в обществе".Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу, 3 июля.
https://ria.ru/20210701/eu-1739408339.html
https://ria.ru/20210624/krym-1738432619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738615952_1379:631:3269:2048_1920x0_80_0_0_96b0f7adaedc0d4da2b01dcbd4b2775c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр гребенкин, безопасность
В Совбезе рассказали о борьбе с попытками внешнего вмешательства
16:10 05.07.2021 (обновлено: 16:25 05.07.2021)
В России с 2016 года запретили 30 организаций, угрожавших основам конституционного строя
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Три десятка иностранных организаций, угрожавших основам конституционного строя РФ, обороноспособности и безопасности страны, запрещены в России
с 2016 года, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин
.
По его словам, за время действия предыдущей стратегии национальной безопасности РФ "проделана значительная работа по совершенствованию антиэкстремистской деятельности, укреплению межнационального и межконфессионального согласия в стране".
"Принятые меры позволили своевременно пресекать попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. В частности, с 2016 года по настоящее время признана нежелательной и запрещена в России деятельность 30 иностранных организаций, представляющая угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны и безопасности государства", - сказал Гребенкин.
В целом, по словам Гребенкина, сейчас на основе стратегии национальной безопасности РФ "сформирован унифицированный механизм своевременного реагирования на угрозы государственной и общественной безопасности, который позволяет на должном уровне защищать конституционный строй, суверенитет, государственную и территориальную целостность Российской Федерации, основные права и свободы ее граждан, а также сохранять политическую и социальную стабильность в обществе".
Президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, соответствующий указ был опубликован в субботу, 3 июля.