https://ria.ru/20210705/videokarta-1739893511.html
Эксперты раскрыли дату, когда компьютерные видеокарты резко подешевеют
Эксперты раскрыли дату, когда компьютерные видеокарты резко подешевеют - РИА Новости, 05.07.2021
Эксперты раскрыли дату, когда компьютерные видеокарты резко подешевеют
Стоимость видеокарт вернется к рекомендованным ценам уже к концу лета 2021 года. Такие данные на основе анализа розничных цен на ускорители в Европе приводит... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:59
2021-07-05T11:59
2021-07-05T11:59
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Стоимость видеокарт вернется к рекомендованным ценам уже к концу лета 2021 года. Такие данные на основе анализа розничных цен на ускорители в Европе приводит 3DCenter.Ситуация с видеокартами рассматривается на примере стоимости моделей AMD Navi и Nvidia Ampere. Пиковая наценка в 200-300 процентов пришлась на март-май этого года. К июлю переплата на популярные видеоускорителе равняется 50-60 процентам.Как считают аналитики, стоимость видеоускорителей продолжит снижаться, а уже в августе достигнет уровня рекомендованных цен производителем. Коснется это не только новейших моделей, но и устаревших версий, обвал цен на которые будет стремительным.Снижение курса криптовалют и правовые проблемы майнинга в некоторых странах резко снизили привлекательность добычи виртуальных монет. В России видеокарты тоже дешевеют — если GeForce RTX 3060 еще пару месяцев назад стоила больше 100 тысяч рублей, то сейчас карточка предлагается дешевле 70 000 рублей.
https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html
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криптовалюта, nvidia corporation, amd, inc., технологии