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Наука
https://ria.ru/20210705/videokarta-1739893511.html
Эксперты раскрыли дату, когда компьютерные видеокарты резко подешевеют
Эксперты раскрыли дату, когда компьютерные видеокарты резко подешевеют - РИА Новости, 05.07.2021
Эксперты раскрыли дату, когда компьютерные видеокарты резко подешевеют
Стоимость видеокарт вернется к рекомендованным ценам уже к концу лета 2021 года. Такие данные на основе анализа розничных цен на ускорители в Европе приводит... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:59
2021-07-05T11:59
наука
криптовалюта
nvidia corporation
amd, inc.
технологии
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Стоимость видеокарт вернется к рекомендованным ценам уже к концу лета 2021 года. Такие данные на основе анализа розничных цен на ускорители в Европе приводит 3DCenter.Ситуация с видеокартами рассматривается на примере стоимости моделей AMD Navi и Nvidia Ampere. Пиковая наценка в 200-300 процентов пришлась на март-май этого года. К июлю переплата на популярные видеоускорителе равняется 50-60 процентам.Как считают аналитики, стоимость видеоускорителей продолжит снижаться, а уже в августе достигнет уровня рекомендованных цен производителем. Коснется это не только новейших моделей, но и устаревших версий, обвал цен на которые будет стремительным.Снижение курса криптовалют и правовые проблемы майнинга в некоторых странах резко снизили привлекательность добычи виртуальных монет. В России видеокарты тоже дешевеют — если GeForce RTX 3060 еще пару месяцев назад стоила больше 100 тысяч рублей, то сейчас карточка предлагается дешевле 70 000 рублей.
https://ria.ru/20210704/videokarta-1739644675.html
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Новости
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криптовалюта, nvidia corporation, amd, inc., технологии

Эксперты раскрыли дату, когда компьютерные видеокарты резко подешевеют

11:59 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Стоимость видеокарт вернется к рекомендованным ценам уже к концу лета 2021 года. Такие данные на основе анализа розничных цен на ускорители в Европе приводит 3DCenter.
Ситуация с видеокартами рассматривается на примере стоимости моделей AMD Navi и Nvidia Ampere. Пиковая наценка в 200-300 процентов пришлась на март-май этого года. К июлю переплата на популярные видеоускорителе равняется 50-60 процентам.
Как считают аналитики, стоимость видеоускорителей продолжит снижаться, а уже в августе достигнет уровня рекомендованных цен производителем. Коснется это не только новейших моделей, но и устаревших версий, обвал цен на которые будет стремительным.
Снижение курса криптовалют и правовые проблемы майнинга в некоторых странах резко снизили привлекательность добычи виртуальных монет. В России видеокарты тоже дешевеют — если GeForce RTX 3060 еще пару месяцев назад стоила больше 100 тысяч рублей, то сейчас карточка предлагается дешевле 70 000 рублей.
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
Вчера, 08:00Наука
Конец майнинга близок: какую компьютерную видеокарту выбрать в 2021 году
 
НаукаКриптовалютаNVIDIA CorporationAMD, Inc.Технологии
 
 
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