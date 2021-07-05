Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России по сравнению с 2019 годом
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но показатель заболеваемости этой инфекцией в 2020 году на 100 тысяч населения снизился на 25% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В 2020 году было зарегистрировано 61 232 новых случая болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 41,72 на 100 тысяч населения, что на 25,0% меньше, чем в 2019 году (2019 году - 55,65)", - говорится в документе.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году было отмечено в 32 субъектах страны. В первую пятерку по заболеваемости вошли Кемеровская область, Пермский край, Иркутская область, Красноярский край, Оренбургская область, уточняется в докладе.
В 2020 году умерло 32 208 человек, инфицированных ВИЧ, что на 4,3% меньше, чем за тот же период 2019 года, отмечается в документе.
Умирают инфицированные ВИЧ в молодом возрасте - в среднем в 41 год, ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез, поясняется в докладе.