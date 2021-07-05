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Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 05.07.2021
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но показатель заболеваемости этой инфекцией в 2020 году на 100 тысяч населения снизился на 25% РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T05:06
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здоровье
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вич
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но показатель заболеваемости этой инфекцией в 2020 году на 100 тысяч населения снизился на 25% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году было отмечено в 32 субъектах страны. В первую пятерку по заболеваемости вошли Кемеровская область, Пермский край, Иркутская область, Красноярский край, Оренбургская область, уточняется в докладе.В 2020 году умерло 32 208 человек, инфицированных ВИЧ, что на 4,3% меньше, чем за тот же период 2019 года, отмечается в документе.Умирают инфицированные ВИЧ в молодом возрасте - в среднем в 41 год, ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез, поясняется в докладе.
https://ria.ru/20210705/zabolevaniya-1739853686.html
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россия, здоровье, москва, красноярский край, оренбургская область, пермский край, вич, общество
Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России
05:06 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве
Лаборант Научного центра по профилактике и борьбе со СПИДом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России по сравнению с 2019 годом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но показатель заболеваемости этой инфекцией в 2020 году на 100 тысяч населения снизился на 25% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В 2020 году было зарегистрировано 61 232 новых случая болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году составил 41,72 на 100 тысяч населения, что на 25,0% меньше, чем в 2019 году (2019 году - 55,65)", - говорится в документе.
Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году было отмечено в 32 субъектах страны. В первую пятерку по заболеваемости вошли Кемеровская область, Пермский край, Иркутская область, Красноярский край, Оренбургская область, уточняется в докладе.
В 2020 году умерло 32 208 человек, инфицированных ВИЧ, что на 4,3% меньше, чем за тот же период 2019 года, отмечается в документе.
Умирают инфицированные ВИЧ в молодом возрасте - в среднем в 41 год, ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез, поясняется в докладе.
Медицинские работники и пациенты в поликлинике - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
01:50
Роспотребнадзор сообщил о росте инфекционных заболеваний в России
 
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