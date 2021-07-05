https://ria.ru/20210705/vich-1739856925.html

Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России

Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России - РИА Новости, 05.07.2021

Роспотребнадзор рассказал о снижении заболеваемости ВИЧ в России

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но показатель заболеваемости этой инфекцией в 2020 году на 100 тысяч населения снизился на 25% РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T05:06

2021-07-05T05:06

2021-07-05T05:06

россия

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красноярский край

оренбургская область

пермский край

вич

общество

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в России остается напряженной, но показатель заболеваемости этой инфекцией в 2020 году на 100 тысяч населения снизился на 25% по сравнению с 2019 годом, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году", который имеется в распоряжении РИА Новости.Превышение среднероссийского показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2020 году было отмечено в 32 субъектах страны. В первую пятерку по заболеваемости вошли Кемеровская область, Пермский край, Иркутская область, Красноярский край, Оренбургская область, уточняется в докладе.В 2020 году умерло 32 208 человек, инфицированных ВИЧ, что на 4,3% меньше, чем за тот же период 2019 года, отмечается в документе.Умирают инфицированные ВИЧ в молодом возрасте - в среднем в 41 год, ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез, поясняется в докладе.

https://ria.ru/20210705/zabolevaniya-1739853686.html

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россия, здоровье, москва, красноярский край, оренбургская область, пермский край, вич, общество