В Нижегородской области открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на строящийся футбольный стадион "Нижний Новгород" и Нижегородский кремль
В Ветлуге открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Легенда"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июл — РИА Новости. Министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Легенда" в Ветлуге, сообщает пресс-служба правительства региона.
Министр спорта РФ в понедельник прибыл с рабочей поездкой в Нижегородскую область.
"Очень рад, что мы в партнерстве с правительством Нижегородской области реализовали этот проект. Уверен, что он является хорошим примером и для других регионов России. Здесь развиваются необычные виды спорта, например, каратэ кёкусинкай. Это говорит о том, что люди стремятся узнавать что-то новое. Спорт – удивительная сфера деятельности, через которую мы можем давать детям дополнительное образование и новые возможности для того, чтобы провести время с родителями", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Матыцина.
В свою очередь глава региона отметил, что Ветлужский район - очень спортивный, где популярны футбол, хоккей, настольный теннис, каратэ, лыжи. "И это не просто популярность: ветлужские спортсмены добиваются успехов на самых разных уровнях. При этом до сегодняшнего дня в Ветлуге не было ни одного типового спортивного сооружения. Благодаря строительству ФОКа ситуация изменится. Реализация проекта стала возможной при поддержке правительства страны. Выделение части средств из федерального бюджета позволило нам высвободившуюся сумму перенаправить на строительство других спортивных объектов в регионе", - сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил, что "Легенда" в Ветлуге стала 39-м физкультурно-оздоровительным комплексом в регионе. Площадь ФОКа - более 6500 квадратных мтеров. ФОК состоит из двух залов с тремя бассейнами и спортивных залов различного назначения (тренажерного, зала восточных единоборств).
"Наша задача - сделать все для того, чтобы занятия во всех районах области стали максимально доступными. В этом году мы планируем открыть зал по художественной гимнастике в Заволжье. Его мы закладывали вместе с Диной и Ариной Авериными, которые спортивную карьеру начинали именно в этом городе. Также будут вводиться в строй объекты в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Будут строиться и новые объекты", - заявил Никитин.