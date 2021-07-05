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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210705/vaktsiny-1739854498.html
Bloomberg назвал страны — лидеры по вакцинации населения
Bloomberg назвал страны — лидеры по вакцинации населения - РИА Новости, 05.07.2021
Bloomberg назвал страны — лидеры по вакцинации населения
Лидером по вакцинации от COVID-19 стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T03:01
2021-07-05T10:26
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
мальта
сейшельские острова
каймановы острова
бахрейн
оаэ
в мире
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидером по вакцинации от COVID-19 стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщает агентство Bloomberg.Так, ОАЭ обогнали Сейшельские острова — там сделали 15,5 миллиона прививок, что должно быть достаточно для защиты от коронавируса 72,3 процента населения страны. Жителям Сейшельских островов ввели 138 тысяч доз вакцины. Таким образом, прививки получили 71,7 процента населения.Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где сделали 2,07 миллиона прививок, вакцинировав 69,7 процента населения.В пятерку также попали Мальта (683 тысячи доз, привито 69,1 процента населения) и Каймановы острова (89,6 тысячи доз, 68,9 процента).
https://ria.ru/20210704/sputnik-v-1739782098.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739818624.html
мальта
сейшельские острова
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коронавирус covid-19, мальта, сейшельские острова, каймановы острова, бахрейн, оаэ, в мире
Bloomberg назвал страны — лидеры по вакцинации населения
03:01 05.07.2021 (обновлено: 10:26 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкДевушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
Перейти в фотобанк

Bloomberg назвал ОАЭ и Сейшелы лидерами по вакцинации населения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидером по вакцинации от COVID-19 стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщает агентство Bloomberg.
Так, ОАЭ обогнали Сейшельские острова — там сделали 15,5 миллиона прививок, что должно быть достаточно для защиты от коронавируса 72,3 процента населения страны.
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Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где сделали 2,07 миллиона прививок, вакцинировав 69,7 процента населения.
В пятерку также попали Мальта (683 тысячи доз, привито 69,1 процента населения) и Каймановы острова (89,6 тысячи доз, 68,9 процента).
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19МальтаСейшельские островаКаймановы островаБахрейнОАЭВ мире
 
 
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