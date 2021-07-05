https://ria.ru/20210705/vaktsiny-1739854498.html

Bloomberg назвал страны — лидеры по вакцинации населения

Bloomberg назвал страны — лидеры по вакцинации населения - РИА Новости, 05.07.2021

Bloomberg назвал страны — лидеры по вакцинации населения

Лидером по вакцинации от COVID-19 стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщает агентство Bloomberg. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T03:01

2021-07-05T03:01

2021-07-05T10:26

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

мальта

сейшельские острова

каймановы острова

бахрейн

оаэ

в мире

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Лидером по вакцинации от COVID-19 стали Объединенные Арабские Эмираты, сообщает агентство Bloomberg.Так, ОАЭ обогнали Сейшельские острова — там сделали 15,5 миллиона прививок, что должно быть достаточно для защиты от коронавируса 72,3 процента населения страны. Жителям Сейшельских островов ввели 138 тысяч доз вакцины. Таким образом, прививки получили 71,7 процента населения.Третью строчку рейтинга занял Бахрейн, где сделали 2,07 миллиона прививок, вакцинировав 69,7 процента населения.В пятерку также попали Мальта (683 тысячи доз, привито 69,1 процента населения) и Каймановы острова (89,6 тысячи доз, 68,9 процента).

https://ria.ru/20210704/sputnik-v-1739782098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/vaktsinatsiya-1739818624.html

мальта

сейшельские острова

каймановы острова

бахрейн

оаэ

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коронавирус covid-19, мальта, сейшельские острова, каймановы острова, бахрейн, оаэ, в мире