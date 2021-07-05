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Академик: с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19
Академик: с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
Академик: с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19
Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от COVID-19, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:41
2021-07-05T11:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
юрий беленков
здоровье - общество
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от COVID-19, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.Беленков также отметил, что прививка от коронавируса показана таким пациентам, так как сердечно-сосудистые болезни - фактор риска тяжелого течения заболевания.Беленков рассказал, что порядка 49% смертей в России связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, второе место в структуре смертности занимает онкология."Процент, он сейчас у нас - причин смерти я имею в виду - больных сердечно-сосудистыми заболеваниями порядка 49%, второе место - онкологические заболевания, потом заболевания легких", - рассказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Беленков также отметил, что в абсолютных цифрах в 2020 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 920 тысяч человек, в 2019-м - 820 тысяч, в 2018 году - 810 тысяч.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий беленков, здоровье - общество, российская академия наук, общество
Академик: с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19
11:41 05.07.2021 (обновлено: 11:50 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди возле пункта вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод"
Люди возле пункта вакцинации от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт на территории ТЦ Садовод - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Академик: заболевания сердца и сосудов не являются противопоказанием к вакцинации от COVID-19

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от COVID-19, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
"Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на соответствующий вопрос.
Беленков также отметил, что прививка от коронавируса показана таким пациентам, так как сердечно-сосудистые болезни - фактор риска тяжелого течения заболевания.
Беленков рассказал, что порядка 49% смертей в России связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, второе место в структуре смертности занимает онкология.
"Процент, он сейчас у нас - причин смерти я имею в виду - больных сердечно-сосудистыми заболеваниями порядка 49%, второе место - онкологические заболевания, потом заболевания легких", - рассказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Беленков также отметил, что в абсолютных цифрах в 2020 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 920 тысяч человек, в 2019-м - 820 тысяч, в 2018 году - 810 тысяч.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Юрий БеленковЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукОбщество
 
 
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