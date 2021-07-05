https://ria.ru/20210705/vaktsinatsiya-1739888418.html

Академик: с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19

Академик: с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

Академик: с заболеваниями сердца и сосудов можно прививаться от COVID-19

Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от COVID-19, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:41

2021-07-05T11:41

2021-07-05T11:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

юрий беленков

здоровье - общество

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации от COVID-19, заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.Беленков также отметил, что прививка от коронавируса показана таким пациентам, так как сердечно-сосудистые болезни - фактор риска тяжелого течения заболевания.Беленков рассказал, что порядка 49% смертей в России связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, второе место в структуре смертности занимает онкология."Процент, он сейчас у нас - причин смерти я имею в виду - больных сердечно-сосудистыми заболеваниями порядка 49%, второе место - онкологические заболевания, потом заболевания легких", - рассказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Беленков также отметил, что в абсолютных цифрах в 2020 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерли 920 тысяч человек, в 2019-м - 820 тысяч, в 2018 году - 810 тысяч.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, юрий беленков, здоровье - общество, российская академия наук, общество