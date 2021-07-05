https://ria.ru/20210705/vakansii-1739857500.html
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке - РИА Новости, 05.07.2021
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Сервис для поиска работы "Работа.ру" составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой. Материалы исследования есть в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T06:37
2021-07-05T06:37
2021-07-05T12:00
навигатор абитуриента
работа.ру
россия
яндекс
глонасс (система навигации)
google
москва
общество
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сервис для поиска работы "Работа.ру" составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой. Материалы исследования есть в распоряжении РИА Новости.Список возглавила вакансия менеджера по продукту с зарплатой до 300 тысяч рублей, предлагаемая агрегатором страховых услуг. В обязанности сотрудника входит работа над стратегией компании, создание команды, улучшение функционала сервиса, расширение ассортимента продуктов. Для успешного трудоустройства от соискателя требуется опыт работы от двух лет на должности Project Manager или Product Owner, понимание особенностей web-разработки, опыт подбора персонала и создания интерфейсов.Традиционно удаленную работу с высоким доходом предлагают специалистам в сфере IT. Например, backend-разработчик с опытом работы от трех лет может получать от 280 тысяч рублей в месяц, ведущий специалист по защите информации с опытом работы от двух лет — до 210 тысяч рублей в месяц. Также в базе сервиса вакансия Lead/Senior frontend-разработчика для работы с микросервисной архитектурой, которому предлагают от 200 тысяч рублей в месяц.Из других сфер для удаленной работы требуется менеджер по массовому подбору персонала на вахту. Специалисту предстоит осуществлять круглогодичный подбор персонала на рабочие специальности, самостоятельно подбирать кандидатов и проводить первичные телефонные собеседования. Работодатель готов предложить будущему сотрудники зарплату до 200 тысяч рублей. Столько же может зарабатывать менеджер по оптовым продажам с опытом работы от года, однако эта вакансия предполагает оклад и процент с личных продаж.Транспортная компания ищет диспетчера, которому готова платить от 180 тысяч рублей в месяц. Кандидату нужно иметь опыт работы на аналогичной должности, уметь пользоваться базовыми программами на ПК и ГЛОНАСС. До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать Marketing Team Lead. Кандидату на эту должность предстоит взять на себя реализацию стратегии продвижения компании и позиционирования ее продуктов, проведение маркетинговых исследований и контроль за ведением социальных сетей.Компания по производству детских деревянных развивающих игрушек ищет специалиста по контекстной рекламе с опытом работы от года, которому предлагают до 130 тысяч рублей в месяц. Будущему работнику предстоит запускать и отслеживать эффективность рекламных кампаний в "Яндекс.Директ" и Google AdWords, а также работать со сквозной аналитикой и отчетностью. Обучение может предоставляться за счет компании.
https://ria.ru/20210608/zarplata-1736081849.html
https://ria.ru/20210608/vakansii-1736081053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, работа.ру, россия, яндекс, глонасс (система навигации), google, москва, общество
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
06:37 05.07.2021 (обновлено: 12:00 05.07.2021)
"Работа.ру" назвала самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Сервис для поиска работы "Работа.ру
" составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений с удаленной работой. Материалы исследования есть в распоряжении РИА Новости.
Список возглавила вакансия менеджера по продукту с зарплатой до 300 тысяч рублей, предлагаемая агрегатором страховых услуг. В обязанности сотрудника входит работа над стратегией компании, создание команды, улучшение функционала сервиса, расширение ассортимента продуктов. Для успешного трудоустройства от соискателя требуется опыт работы от двух лет на должности Project Manager или Product Owner, понимание особенностей web-разработки, опыт подбора персонала и создания интерфейсов.
Традиционно удаленную работу с высоким доходом предлагают специалистам в сфере IT. Например, backend-разработчик с опытом работы от трех лет может получать от 280 тысяч рублей в месяц, ведущий специалист по защите информации с опытом работы от двух лет — до 210 тысяч рублей в месяц. Также в базе сервиса вакансия Lead/Senior frontend-разработчика для работы с микросервисной архитектурой, которому предлагают от 200 тысяч рублей в месяц.
Из других сфер для удаленной работы требуется менеджер по массовому подбору персонала на вахту. Специалисту предстоит осуществлять круглогодичный подбор персонала на рабочие специальности, самостоятельно подбирать кандидатов и проводить первичные телефонные собеседования. Работодатель готов предложить будущему сотрудники зарплату до 200 тысяч рублей. Столько же может зарабатывать менеджер по оптовым продажам с опытом работы от года, однако эта вакансия предполагает оклад и процент с личных продаж.
Транспортная компания ищет диспетчера, которому готова платить от 180 тысяч рублей в месяц. Кандидату нужно иметь опыт работы на аналогичной должности, уметь пользоваться базовыми программами на ПК и ГЛОНАСС
. До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать Marketing Team Lead. Кандидату на эту должность предстоит взять на себя реализацию стратегии продвижения компании и позиционирования ее продуктов, проведение маркетинговых исследований и контроль за ведением социальных сетей.
Компания по производству детских деревянных развивающих игрушек ищет специалиста по контекстной рекламе с опытом работы от года, которому предлагают до 130 тысяч рублей в месяц. Будущему работнику предстоит запускать и отслеживать эффективность рекламных кампаний в "Яндекс
.Директ" и Google
AdWords, а также работать со сквозной аналитикой и отчетностью. Обучение может предоставляться за счет компании.