https://ria.ru/20210705/uscherb-1739857201.html

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса - РИА Новости, 05.07.2021

Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса

В 2020 году коронавирус ударил по российской экономике почти на триллион рублей, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T06:07

2021-07-05T06:07

2021-07-05T09:01

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

общество

экономика

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В 2020 году коронавирус ударил по российской экономике почти на триллион рублей, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения"."Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб <...> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", — говорится в документе Роспотребнадзора, который есть в распоряжении РИА Новости.Только на лечение больных в стационарах ушло около 183 миллиардов рублей, на тестирования — 108 миллиардов, уточняется в докладе.Некоторые прямые выплаты из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом для поддержки населения и предприятий составили в сумме не менее 515 миллиардов рублей."Целевые ассигнования в сферу здравоохранения были предназначены для строительства инфекционных стационаров, перепрофилирования действующих больниц в инфекционные, разработки, производства и распределения оборудования и препаратов для диагностики, выявления, профилактики и лечения COVID-19, производства средств индивидуальной защиты, работы лабораторий и мобильных бригад и тому подобное", — отмечается в докладе.Некоторые из выделенных из бюджета страны средств, направленные непосредственно на организацию и оказание медицинской помощи больным COVID-19, составили в сумме не менее 189,452 миллиарда рублей, заключили авторы документа.С начала пандемии в России выявили 5,6 миллиона случаев инфицирования, почти 138 тысяч человек спасти не удалось; проведено более 151 миллиона тестов. Сейчас идет активная прививочная кампания.

https://ria.ru/20210704/ekonomika-1739801739.html

https://ria.ru/20210702/tseny-1739520382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, россия, общество, экономика