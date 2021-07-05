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В Кабардино-Балкарии более тысячи домов остались без света после урагана
В Кабардино-Балкарии более тысячи домов остались без света после урагана - РИА Новости, 05.07.2021
В Кабардино-Балкарии более тысячи домов остались без света после урагана
Около 1,2 тысячи домов остаются без электроснабжения после прошедшего вечером в воскресенье по территории Кабардино-Балкарии урагана с грозой, сообщили РИА... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:03
2021-07-05T10:03
кабардино-балкарская республика (кбр)
терский район
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Около 1,2 тысячи домов остаются без электроснабжения после прошедшего вечером в воскресенье по территории Кабардино-Балкарии урагана с грозой, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье на территории КБР в результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества в Нальчике, Чегемском, Баксанском, Майском, Терском районах. К полуночи без электроснабжения оставались жители более 2,5 тысячи домов в республике."На утро понедельника без света остаются около 1,2 тысячи домов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.
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кабардино-балкарская республика (кбр), терский район, нальчик, происшествия
В Кабардино-Балкарии более тысячи домов остались без света после урагана
10:03 05.07.2021
 
CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
CC0 / ehendel /

Более тысячи домов остались без света после урагана с грозой в Кабардино-Балкарии

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Около 1,2 тысячи домов остаются без электроснабжения после прошедшего вечером в воскресенье по территории Кабардино-Балкарии урагана с грозой, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье на территории КБР в результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества в Нальчике, Чегемском, Баксанском, Майском, Терском районах. К полуночи без электроснабжения оставались жители более 2,5 тысячи домов в республике.
"На утро понедельника без света остаются около 1,2 тысячи домов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Терский районНальчикПроисшествия
 
 
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