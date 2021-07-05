https://ria.ru/20210705/uragan-1739870367.html

В Кабардино-Балкарии более тысячи домов остались без света после урагана

В Кабардино-Балкарии более тысячи домов остались без света после урагана - РИА Новости, 05.07.2021

В Кабардино-Балкарии более тысячи домов остались без света после урагана

Около 1,2 тысячи домов остаются без электроснабжения после прошедшего вечером в воскресенье по территории Кабардино-Балкарии урагана с грозой, сообщили РИА... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:03

2021-07-05T10:03

2021-07-05T10:03

кабардино-балкарская республика (кбр)

терский район

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 5 июл – РИА Новости. Около 1,2 тысячи домов остаются без электроснабжения после прошедшего вечером в воскресенье по территории Кабардино-Балкарии урагана с грозой, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС.Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье на территории КБР в результате прохождения обильных осадков в виде сильного дождя и шквалистого ветра произошло частичное отключение электричества в Нальчике, Чегемском, Баксанском, Майском, Терском районах. К полуночи без электроснабжения оставались жители более 2,5 тысячи домов в республике."На утро понедельника без света остаются около 1,2 тысячи домов. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сказал собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/svet-1739021890.html

терский район

нальчик

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кабардино-балкарская республика (кбр), терский район, нальчик, происшествия