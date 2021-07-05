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Мать украинского чиновника МВФ избили и ограбили на даче

Мать украинского чиновника МВФ избили и ограбили на даче - РИА Новости, 05.07.2021

Мать украинского чиновника МВФ избили и ограбили на даче

Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован сообщил, что неизвестный избил и ограбил его мать на... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:43

2021-07-05T13:43

2021-07-05T13:43

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КИЕВ, 5 июл – РИА Новости. Заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) Владислав Рашкован сообщил, что неизвестный избил и ограбил его мать на даче в Одесской области."Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал… Спасло чудо - и соседи, которые вызвали скорую и полицию", - написал Рашкован на своей странице в Facebook в понедельник.По его словам, мама находится в больнице и приходит в себя, а полиция задержала злоумышленника.

https://ria.ru/20210625/napadenie-1738527899.html

одесская область

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мвф, одесская область, украина, в мире