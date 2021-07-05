https://ria.ru/20210705/ukraina-1739906145.html

В Раде предложили отпраздновать 80-летие создания УПА*

В Раде предложили отпраздновать 80-летие создания УПА* - РИА Новости, 05.07.2021

В Раде предложили отпраздновать 80-летие создания УПА*

Группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:43

2021-07-05T12:43

2021-07-05T12:43

украинская повстанческая армия

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Группа депутатов Верховной рады предлагает на государственном уровне отметить 80-летие создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), и обращается к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть звание героя Украины украинским националистам Степану Бандере и Роману Шухевичу. Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте украинского парламента.В проекте говорится, что 14 октября 2022 исполняется 80 лет со времени создания первых боевых отрядов УПА*, "которая вела вооруженную борьбу за государственную независимость Украины против оккупационных режимов". Депутаты также отмечают, что бойцы УПА* на законодательном уровне признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке."Верховная рада постановляет: кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию на государственном уровне 80-летия создания "Украинской повстанческой армии"*, предусмотрев, в частности: проведение в октябре 2022 года в столице Украины - городе Киеве, областных центрах, других населенных пунктах Украины торжественных мероприятий, посвященных 80-летию создания "Украинской повстанческой армии"*, - говорится в документе.Депутаты также рекомендуют президенту присвоить звание героя Украины националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть такое звание Бандере и Шухевичу. Нацбанку предлагается изготовить и ввести в обращение юбилейную монету, посвященную 80-летию создания УПА*, Бандере, Шухевичу и другим командирам УПА*.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.Ранее сообщалось, что Львовский и Тернопольский областные советы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть Бандере звание героя Украины. Высший административный суд страны 2 августа 2011 года оставил в силе решения судов низшей инстанции о незаконности президентских указов о присвоении этого звания Бандере, а также экс-командующему УПА* Шухевичу.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210430/ukraina-1730765151.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/uefa-1736472497.html

https://ria.ru/20210704/zelenskiy-1739782525.html

украина

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украинская повстанческая армия, верховная рада украины, украина, в мире