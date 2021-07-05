https://ria.ru/20210705/ukraina-1739900397.html

Песков: сторонники нацизма на Украине оказывают влияние на политику

Песков: сторонники нацизма на Украине оказывают влияние на политику - РИА Новости, 05.07.2021

Песков: сторонники нацизма на Украине оказывают влияние на политику

Мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:25

2021-07-05T12:25

2021-07-05T12:49

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дмитрий песков

украина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, это не является официальной позицией Москвы", - сказал Песков журналистам, отметив, что высказывание о том, что к власти в Украине пришли люди, которые проповедуют нацистскую идеологию, не является официальным заявлением и никто из официальных лиц такие заявления не делал.Сторонники нацизма и Бандеры на Украине в почете, они оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию.

https://ria.ru/20210705/ukraina-1739906145.html

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