Песков: сторонники нацизма на Украине оказывают влияние на политику
12:25 05.07.2021 (обновлено: 12:49 05.07.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сторонники нацизма на Украине в почете
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, это не является официальной позицией Москвы", - сказал Песков журналистам, отметив, что высказывание о том, что к власти в Украине пришли люди, которые проповедуют нацистскую идеологию, не является официальным заявлением и никто из официальных лиц такие заявления не делал.
Сторонники нацизма и Бандеры на Украине в почете, они оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию.