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Песков: сторонники нацизма на Украине оказывают влияние на политику
Песков: сторонники нацизма на Украине оказывают влияние на политику - РИА Новости, 05.07.2021
Песков: сторонники нацизма на Украине оказывают влияние на политику
Мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:25
2021-07-05T12:49
россия
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, это не является официальной позицией Москвы", - сказал Песков журналистам, отметив, что высказывание о том, что к власти в Украине пришли люди, которые проповедуют нацистскую идеологию, не является официальным заявлением и никто из официальных лиц такие заявления не делал.Сторонники нацизма и Бандеры на Украине в почете, они оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию.
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россия, дмитрий песков, украина, в мире
Песков: сторонники нацизма на Украине оказывают влияние на политику
12:25 05.07.2021 (обновлено: 12:49 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сторонники нацизма на Украине в почете

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мнение о том, что к власти на Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, это не является официальной позицией Москвы", - сказал Песков журналистам, отметив, что высказывание о том, что к власти в Украине пришли люди, которые проповедуют нацистскую идеологию, не является официальным заявлением и никто из официальных лиц такие заявления не делал.
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12:43
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Сторонники нацизма и Бандеры на Украине в почете, они оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию.
 
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