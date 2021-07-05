https://ria.ru/20210705/ukraina-1739894982.html

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности - РИА Новости, 05.07.2021

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС и НАТО является гарантией безопасности и благополучия страны, рассчитывает на конкретику от... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T12:06

2021-07-05T12:06

2021-07-05T12:06

дмитрий кулеба

мид украины

верховная рада украины

евросоюз

владимир зеленский

андерс фог расмуссен

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС и НАТО является гарантией безопасности и благополучия страны, рассчитывает на конкретику от партнеров в этом вопросе."Проекты ЕС и НАТО не будут завершены без Украины. Приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО является основоположным и стратегическим приоритетом внешней политики Украины… Для нас это гарантия безопасности в первую очередь и гарантия благополучия. Украинское государство и украинский народ, я считаю, уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и альянса", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. При этом он отказался озвучить временные рамки, когда это, по его мнению, возможно. Кулеба также отметил, что сейчас в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс, однако есть политический консенсус относительно того, что она, в конце концов, будет в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/ukraina-1739652423.html

https://ria.ru/20210701/gosduma-1739461431.html

киев

украина

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дмитрий кулеба, мид украины, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, киев, украина, в мире