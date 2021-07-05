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https://ria.ru/20210705/ukraina-1739894982.html
Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности
Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности - РИА Новости, 05.07.2021
Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС и НАТО является гарантией безопасности и благополучия страны, рассчитывает на конкретику от... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T12:06
2021-07-05T12:06
дмитрий кулеба
мид украины
верховная рада украины
евросоюз
владимир зеленский
андерс фог расмуссен
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС и НАТО является гарантией безопасности и благополучия страны, рассчитывает на конкретику от партнеров в этом вопросе."Проекты ЕС и НАТО не будут завершены без Украины. Приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО является основоположным и стратегическим приоритетом внешней политики Украины… Для нас это гарантия безопасности в первую очередь и гарантия благополучия. Украинское государство и украинский народ, я считаю, уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и альянса", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. При этом он отказался озвучить временные рамки, когда это, по его мнению, возможно. Кулеба также отметил, что сейчас в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс, однако есть политический консенсус относительно того, что она, в конце концов, будет в НАТО.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210702/ukraina-1739652423.html
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дмитрий кулеба, мид украины, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, андерс фог расмуссен, киев, украина, в мире
Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности
12:06 05.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности и благополучия страны

Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС и НАТО является гарантией безопасности и благополучия страны, рассчитывает на конкретику от партнеров в этом вопросе.
"Проекты ЕС и НАТО не будут завершены без Украины. Приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО является основоположным и стратегическим приоритетом внешней политики Украины… Для нас это гарантия безопасности в первую очередь и гарантия благополучия. Украинское государство и украинский народ, я считаю, уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и альянса", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".
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2 июля, 17:44В мире
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Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. При этом он отказался озвучить временные рамки, когда это, по его мнению, возможно. Кулеба также отметил, что сейчас в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс, однако есть политический консенсус относительно того, что она, в конце концов, будет в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Дмитрий КулебаМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийАндерс Фог РасмуссенКиевУкраинаВ мире
 
 
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