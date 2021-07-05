Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности
Зеленский назвал вступление Украины в ЕС и НАТО гарантией безопасности и благополучия страны
КИЕВ, 5 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС и НАТО является гарантией безопасности и благополучия страны, рассчитывает на конкретику от партнеров в этом вопросе.
"Проекты ЕС и НАТО не будут завершены без Украины. Приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО является основоположным и стратегическим приоритетом внешней политики Украины… Для нас это гарантия безопасности в первую очередь и гарантия благополучия. Украинское государство и украинский народ, я считаю, уже сделали достаточно, чтобы получить от наших партнеров четкие подтверждения того, когда и как Украина будет членом ЕС и альянса", - сказал Зеленский в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".
Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна станет членом НАТО раньше, чем войдет в Евросоюз. При этом он отказался озвучить временные рамки, когда это, по его мнению, возможно. Кулеба также отметил, что сейчас в НАТО, как и в 2008 году, нет консенсуса относительно графика вступления Украины в альянс, однако есть политический консенсус относительно того, что она, в конце концов, будет в НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.