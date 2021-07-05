https://ria.ru/20210705/udo-1739915425.html

Экс-главу пензенского минздрава, осужденного за изнасилование, освободили

Экс-главу пензенского минздрава, осужденного за изнасилование, освободили - РИА Новости, 05.07.2021

Экс-главу пензенского минздрава, осужденного за изнасилование, освободили

Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения области Владимира Стрючкова,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T13:13

2021-07-05T13:13

2021-07-05T13:13

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пенза

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происшествия

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САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, осужденного на три года и три месяца по обвинению в изнасиловании, сообщила в понедельник пресс-служба суда.Стрючкова задержали 23 мая 2019 года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Сосновоборский райсуд 25 мая 2020 года приговорил Стрючкова к трем годам и трем месяцам колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд признал экс-чиновника виновным по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Вину он не признал. После оглашения приговора его заключили под стражу. По решению суда с 30 декабря его перевели в колонию-поселение.Уточняется, что администрация исправительной колонии №8 УФСИН по Пензенской области также поддержала ходатайство Стрючкова об УДО, считая, что "цели наказания достигнуты". На момент рассмотрения материала в суде осужденный был трудоустроен, мероприятия воспитательного характера, а также занятия по социально-правовым вопросам посещал регулярно, делал для себя правильные выводы, к мерам воспитательного воздействия был восприимчив, программу психокоррекции личности выполнял, стремился к ресоциализации."За весь период отбывания взысканий не имеет, при этом семь раз поощрялся администрацией за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду… При рассмотрении ходатайства по существу суду представлены документы, подтверждающие, что долг по исполнительным документам о взыскании с осужденного Стрючкова 550 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшей, погашен на настоящий момент в полном объеме", - отмечается в сообщении.Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.По данным облправительства, Стрючков, свыше 12 лет возглавлявший минздрав региона, уволился по собственному желанию 29 апреля 2019 года.

https://ria.ru/20210701/moskva-1739421695.html

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россия, пенза, пензенская область, происшествия