https://ria.ru/20210705/udo-1739915425.html
Экс-главу пензенского минздрава, осужденного за изнасилование, освободили
Экс-главу пензенского минздрава, осужденного за изнасилование, освободили - РИА Новости, 05.07.2021
Экс-главу пензенского минздрава, осужденного за изнасилование, освободили
Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения области Владимира Стрючкова,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T13:13
2021-07-05T13:13
2021-07-05T13:13
россия
пенза
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, осужденного на три года и три месяца по обвинению в изнасиловании, сообщила в понедельник пресс-служба суда.Стрючкова задержали 23 мая 2019 года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области. Сосновоборский райсуд 25 мая 2020 года приговорил Стрючкова к трем годам и трем месяцам колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд признал экс-чиновника виновным по статьям УК РФ "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Вину он не признал. После оглашения приговора его заключили под стражу. По решению суда с 30 декабря его перевели в колонию-поселение.Уточняется, что администрация исправительной колонии №8 УФСИН по Пензенской области также поддержала ходатайство Стрючкова об УДО, считая, что "цели наказания достигнуты". На момент рассмотрения материала в суде осужденный был трудоустроен, мероприятия воспитательного характера, а также занятия по социально-правовым вопросам посещал регулярно, делал для себя правильные выводы, к мерам воспитательного воздействия был восприимчив, программу психокоррекции личности выполнял, стремился к ресоциализации."За весь период отбывания взысканий не имеет, при этом семь раз поощрялся администрацией за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду… При рассмотрении ходатайства по существу суду представлены документы, подтверждающие, что долг по исполнительным документам о взыскании с осужденного Стрючкова 550 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшей, погашен на настоящий момент в полном объеме", - отмечается в сообщении.Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.По данным облправительства, Стрючков, свыше 12 лет возглавлявший минздрав региона, уволился по собственному желанию 29 апреля 2019 года.
https://ria.ru/20210701/moskva-1739421695.html
россия
пенза
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пенза, пензенская область, происшествия
Экс-главу пензенского минздрава, осужденного за изнасилование, освободили
Суд освободил по УДО экс-главу пензенского минздрава, осужденного за изнасилование
САРАТОВ, 5 июл - РИА Новости.
Железнодорожный районный суд Пензы
удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего министра здравоохранения области Владимира Стрючкова, осужденного на три года и три месяца по обвинению в изнасиловании, сообщила в понедельник пресс-служба суда.
Стрючкова задержали 23 мая 2019 года по подозрению в том, что 30 апреля он пьяным изнасиловал свою 27-летнюю знакомую в Сосновоборском районе Пензенской области
. Сосновоборский райсуд 25 мая 2020 года приговорил Стрючкова к трем годам и трем месяцам колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Суд признал экс-чиновника виновным по статьям УК РФ
"Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Вину он не признал. После оглашения приговора его заключили под стражу. По решению суда с 30 декабря его перевели в колонию-поселение.
"В Железнодорожный районный суд Пензы обратился осужденный Стрючков с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывании наказания в виде лишения свободы… Стрючков своим поведением доказал свое исправление, в связи с чем суд 29 июня 2021 года ходатайство удовлетворил, освободив условно-досрочно на 1 год 6 месяцев 23 дня", - говорится в сообщении.
Уточняется, что администрация исправительной колонии №8 УФСИН по Пензенской области также поддержала ходатайство Стрючкова об УДО, считая, что "цели наказания достигнуты". На момент рассмотрения материала в суде осужденный был трудоустроен, мероприятия воспитательного характера, а также занятия по социально-правовым вопросам посещал регулярно, делал для себя правильные выводы, к мерам воспитательного воздействия был восприимчив, программу психокоррекции личности выполнял, стремился к ресоциализации.
"За весь период отбывания взысканий не имеет, при этом семь раз поощрялся администрацией за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду… При рассмотрении ходатайства по существу суду представлены документы, подтверждающие, что долг по исполнительным документам о взыскании с осужденного Стрючкова 550 тысяч рублей в счет возмещения вреда, причиненного преступлением потерпевшей, погашен на настоящий момент в полном объеме", - отмечается в сообщении.
Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
По данным облправительства, Стрючков, свыше 12 лет возглавлявший минздрав региона, уволился по собственному желанию 29 апреля 2019 года.