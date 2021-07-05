https://ria.ru/20210705/turtsiya-1739970435.html
Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов - РИА Новости, 05.07.2021
Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
С 12 июля летать в Турцию можно будет еще из 13 российских городов, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:47
2021-07-05T16:47
2021-07-05T17:34
туризм
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С 12 июля летать в Турцию можно будет еще из 13 российских городов, сообщили в Росавиации. Такое решение принял Оперативный штаб по коронавирусной инфекции.Рейсы можно будет совершать из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Таким образом полеты в Турцию будет возможны из 45 российских международных аэропортов.Также с 12 июля можно будет летать в Измир. Сейчас открыты рейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.Полеты в Турцию были приостановлены с 15 апреля по 22 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. Решение о возобновлении авиасообщения приняли по итогам визита российских специалистов и оценки ситуации с коронавирусом.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/turtsiya-1739290894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция
Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
16:47 05.07.2021 (обновлено: 17:34 05.07.2021)
Росавиация с 12 июля разрешила летать в Турцию еще из 13 российских городов
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
С 12 июля летать в Турцию
можно будет еще из 13 российских городов, сообщили в Росавиации
.
Такое решение принял Оперативный штаб по коронавирусной инфекции.
Рейсы можно будет совершать из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
Таким образом полеты в Турцию будет возможны из 45 российских международных аэропортов.
Также с 12 июля можно будет летать в Измир. Сейчас открыты рейсы в Стамбул
, Анкару
, Анталью, Даламан и Бодрум.
Полеты в Турцию были приостановлены с 15 апреля по 22 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. Решение о возобновлении авиасообщения приняли по итогам визита российских специалистов и оценки ситуации с коронавирусом.