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Туризм
https://ria.ru/20210705/turtsiya-1739970435.html
Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов - РИА Новости, 05.07.2021
Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
С 12 июля летать в Турцию можно будет еще из 13 российских городов, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:47
2021-07-05T17:34
туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
турция
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С 12 июля летать в Турцию можно будет еще из 13 российских городов, сообщили в Росавиации. Такое решение принял Оперативный штаб по коронавирусной инфекции.Рейсы можно будет совершать из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Таким образом полеты в Турцию будет возможны из 45 российских международных аэропортов.Также с 12 июля можно будет летать в Измир. Сейчас открыты рейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.Полеты в Турцию были приостановлены с 15 апреля по 22 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. Решение о возобновлении авиасообщения приняли по итогам визита российских специалистов и оценки ситуации с коронавирусом.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), турция
Россия разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
16:47 05.07.2021 (обновлено: 17:34 05.07.2021)
 
© Depositphotos / Ali MuftiСамолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Depositphotos / Ali Mufti

Росавиация с 12 июля разрешила летать в Турцию еще из 13 российских городов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. С 12 июля летать в Турцию можно будет еще из 13 российских городов, сообщили в Росавиации.
Такое решение принял Оперативный штаб по коронавирусной инфекции.
Рейсы можно будет совершать из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
Таким образом полеты в Турцию будет возможны из 45 российских международных аэропортов.
Также с 12 июля можно будет летать в Измир. Сейчас открыты рейсы в Стамбул, Анкару, Анталью, Даламан и Бодрум.
Полеты в Турцию были приостановлены с 15 апреля по 22 июня из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. Решение о возобновлении авиасообщения приняли по итогам визита российских специалистов и оценки ситуации с коронавирусом.
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ТуризмРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Турция
 
 
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