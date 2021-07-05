https://ria.ru/20210705/tsik-1740001369.html

ЦИК выявил недочеты в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

ЦИК выявил недочеты в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 05.07.2021

ЦИК выявил недочеты в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму

Ряд недостатков выявлен в документах, представленных в Центризбирком партией "Коммунисты России" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T19:13

2021-07-05T19:13

2021-07-05T19:31

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ряд недостатков выявлен в документах, представленных в Центризбирком партией "Коммунисты России" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, сообщил ЦИК."В документах, представленных партией "Коммунисты России" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выявлен ряд недостатков", - сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.Отмечается, что недостающие сведения необходимо предоставить до 18.00 7 июля.Эксперты выявили 15 нарушений, из которых одна позиция охватила сразу четырех кандидатов - у них не оказались расшифрованы в федеральном списке и в их личных заявлениях статьи Уголовного кодекса РФ, по которым у них есть судимости. Остальные 14 замечаний коснулись каждого кандидата персонально: неуказанный ИНН, неподписанные заявления, не заверенные сведения о доходах и имуществе, справки о зарубежном имуществе и расходах, превышающих совокупный доход лица и его супруги за последние три года."Представленные документы будут оцениваться рабочей группой с последующим внесением рекомендаций Центризбиркому", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко журналистам после заседания, посвященного данному вопросу. По его словам, если такие справки не будут представлены, за исключением объективных причин, ЦИК не сможет включить и заверить в федеральный список этих кандидатов.По закону, федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Государственной думы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю партии копию заверенного списка либо отказывает в его заверении, выдавая представителю политсилы мотивированное решение."Коммунисты России" 3 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в ГД. Как заявил лидер партии Максим Сурайкин, список кандидатов по одномандатным округам партия утвердит и заверит отдельно.В федеральную часть списка вошли Сурайкин, его заместители Руслан Хугаев, Илья Ульянов, Сергей Малинкович, Ярослав Сидоров, Чермен Хугаев, а также члены партии Владимир Рязанов, Илья Клейменов, Татьяна Гурьева, Николай Барсуков, Оксана Ромашкова, Александр Подзоров, Виталий Либанов, Максим Чувашов и Алексей Алексеев-Клочков.В список вошли 400 представителей партии, которых разделили на 68 региональных групп.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210622/pamfilova-1738064804.html

https://ria.ru/20210705/kprf-1739911461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим сурайкин, коммунисты россии, цик рф, госдума рф, политика