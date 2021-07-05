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ЦИК выявил недочеты в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму
ЦИК выявил недочеты в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму - РИА Новости, 05.07.2021
ЦИК выявил недочеты в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму
Ряд недостатков выявлен в документах, представленных в Центризбирком партией "Коммунисты России" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:13
2021-07-05T19:13
2021-07-05T19:31
россия
максим сурайкин
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Ряд недостатков выявлен в документах, представленных в Центризбирком партией "Коммунисты России" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы, сообщил ЦИК."В документах, представленных партией "Коммунисты России" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выявлен ряд недостатков", - сообщается в Telegram-канале Центризбиркома.Отмечается, что недостающие сведения необходимо предоставить до 18.00 7 июля.Эксперты выявили 15 нарушений, из которых одна позиция охватила сразу четырех кандидатов - у них не оказались расшифрованы в федеральном списке и в их личных заявлениях статьи Уголовного кодекса РФ, по которым у них есть судимости. Остальные 14 замечаний коснулись каждого кандидата персонально: неуказанный ИНН, неподписанные заявления, не заверенные сведения о доходах и имуществе, справки о зарубежном имуществе и расходах, превышающих совокупный доход лица и его супруги за последние три года."Представленные документы будут оцениваться рабочей группой с последующим внесением рекомендаций Центризбиркому", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко журналистам после заседания, посвященного данному вопросу. По его словам, если такие справки не будут представлены, за исключением объективных причин, ЦИК не сможет включить и заверить в федеральный список этих кандидатов.По закону, федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Государственной думы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин подписал 17 июня.Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю партии копию заверенного списка либо отказывает в его заверении, выдавая представителю политсилы мотивированное решение."Коммунисты России" 3 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в ГД. Как заявил лидер партии Максим Сурайкин, список кандидатов по одномандатным округам партия утвердит и заверит отдельно.В федеральную часть списка вошли Сурайкин, его заместители Руслан Хугаев, Илья Ульянов, Сергей Малинкович, Ярослав Сидоров, Чермен Хугаев, а также члены партии Владимир Рязанов, Илья Клейменов, Татьяна Гурьева, Николай Барсуков, Оксана Ромашкова, Александр Подзоров, Виталий Либанов, Максим Чувашов и Алексей Алексеев-Клочков.В список вошли 400 представителей партии, которых разделили на 68 региональных групп.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, максим сурайкин, коммунисты россии, цик рф, госдума рф, политика
ЦИК выявил недочеты в документах "Коммунистов России" на выборы в Госдуму
19:13 05.07.2021 (обновлено: 19:31 05.07.2021)
ЦИК выявил недостатки в документах "Коммунистов России" по федеральному списку кандидатов
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Ряд недостатков выявлен в документах, представленных в Центризбирком партией "Коммунисты России
" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы
, сообщил ЦИК.
"В документах, представленных партией "Коммунисты России" для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выявлен ряд недостатков", - сообщается в Telegram
-канале Центризбиркома.
Отмечается, что недостающие сведения необходимо предоставить до 18.00 7 июля.
Эксперты выявили 15 нарушений, из которых одна позиция охватила сразу четырех кандидатов - у них не оказались расшифрованы в федеральном списке и в их личных заявлениях статьи Уголовного кодекса РФ
, по которым у них есть судимости. Остальные 14 замечаний коснулись каждого кандидата персонально: неуказанный ИНН, неподписанные заявления, не заверенные сведения о доходах и имуществе, справки о зарубежном имуществе и расходах, превышающих совокупный доход лица и его супруги за последние три года.
"Представленные документы будут оцениваться рабочей группой с последующим внесением рекомендаций Центризбиркому", - сказал член ЦИК Евгений Шевченко журналистам после заседания, посвященного данному вопросу. По его словам, если такие справки не будут представлены, за исключением объективных причин, ЦИК не сможет включить и заверить в федеральный список этих кандидатов.
По закону, федеральный список кандидатов представляется уполномоченным представителем политической партии в ЦИК не позднее чем через 30 дней со дня официальной публикации решения о назначении выборов депутатов Государственной думы. Соответствующий указ президент РФ Владимир Путин
подписал 17 июня.
Центральная избирательная комиссия в семидневный срок рассматривает представленные документы, заверяет федеральный список кандидатов и выдает уполномоченному представителю партии копию заверенного списка либо отказывает в его заверении, выдавая представителю политсилы мотивированное решение.
"Коммунисты России" 3 июля представили в ЦИК документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в ГД. Как заявил лидер партии Максим Сурайкин
, список кандидатов по одномандатным округам партия утвердит и заверит отдельно.
В федеральную часть списка вошли Сурайкин, его заместители Руслан Хугаев, Илья Ульянов, Сергей Малинкович, Ярослав Сидоров, Чермен Хугаев, а также члены партии Владимир Рязанов, Илья Клейменов, Татьяна Гурьева, Николай Барсуков, Оксана Ромашкова, Александр Подзоров, Виталий Либанов, Максим Чувашов и Алексей Алексеев-Клочков.
В список вошли 400 представителей партии, которых разделили на 68 региональных групп.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.