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"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности в Польше и на Украине
"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности в Польше и на Украине - РИА Новости, 05.07.2021
"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности в Польше и на Украине
Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:55
2021-07-05T18:55
2021-07-05T18:55
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.Украина в понедельник выставила на годовой аукцион мощности для прокачки газа через свою территорию в размере 9,8 миллиона кубометров в сутки. Этот объем выставляется сверх контрактных обязательств "Газпрома", которые на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров. Компания предложением не воспользовалась.Польша же выставляла на аукцион мощности в размере 34,072 миллиона киловатт-часов для прокачки газа по польской части газопровода "Ямал-Европа". Однако они тоже не были забронированы на аукционе 5 июля.
https://ria.ru/20210628/gazoprovod-1738864792.html
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газпром, польша, украина, в мире
"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности в Польше и на Украине
"Газпром" не стал бронировать на год транзитные мощности на аукционах Польши и Украины