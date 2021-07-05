Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/tranzit-1739998988.html
"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности в Польше и на Украине
"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности в Польше и на Украине - РИА Новости, 05.07.2021
"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности в Польше и на Украине
Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:55
2021-07-05T18:55
газпром
польша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:63:3232:1881_1920x0_80_0_0_d574761f5142f93c4effe160508d3b0a.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.Украина в понедельник выставила на годовой аукцион мощности для прокачки газа через свою территорию в размере 9,8 миллиона кубометров в сутки. Этот объем выставляется сверх контрактных обязательств "Газпрома", которые на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров. Компания предложением не воспользовалась.Польша же выставляла на аукцион мощности в размере 34,072 миллиона киловатт-часов для прокачки газа по польской части газопровода "Ямал-Европа". Однако они тоже не были забронированы на аукционе 5 июля.
https://ria.ru/20210628/gazoprovod-1738864792.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578581488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1daa42690c9b42ee1f658a01294d4a1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
газпром, польша, украина, в мире
"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности в Польше и на Украине
18:55 05.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

"Газпром" не стал бронировать на год транзитные мощности на аукционах Польши и Украины

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября, на аукционах в понедельник остались невостребованными, свидетельствуют данные платформ GSA Platform и RBP.
Украина в понедельник выставила на годовой аукцион мощности для прокачки газа через свою территорию в размере 9,8 миллиона кубометров в сутки. Этот объем выставляется сверх контрактных обязательств "Газпрома", которые на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров. Компания предложением не воспользовалась.
Польша же выставляла на аукцион мощности в размере 34,072 миллиона киловатт-часов для прокачки газа по польской части газопровода "Ямал-Европа". Однако они тоже не были забронированы на аукционе 5 июля.
Газокомпрессорная станция Несвижская в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 10:59
"Газпром" приостановит прокачку по газопроводу "Ямал — Европа"
 
ГазпромПольшаУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
Лента новостейМолния