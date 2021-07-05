https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html

В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов

В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов - РИА Новости, 05.07.2021

В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ экологически безопасно утилизировать один из продуктов переработки отходов лесной... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T03:00

2021-07-05T03:00

2021-07-05T12:33

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наука

университетская наука

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томский политехнический университет

томск

технологии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ экологически безопасно утилизировать один из продуктов переработки отходов лесной промышленности — "балластовую воду" из пиролизного масла. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Energy Research.Как рассказали авторы работы, на предприятиях лесной промышленности постоянно накапливаются отходы переработки древесины — опилки, древесная стружка и щепа. Эти отходы экономически целесообразно использовать для производства строительных материалов, мебели или топливных гранул (пеллет).По мнению ученых, перспективный способ переработки древесных отходов — это пиролиз (высокотемпературное разложение в бескислородной среде). К продуктам пиролиза относятся древесный полукокс, горючий газ и пиролизное масло.Ученые ТПУ предложили использовать пирогенетическую воду в качестве жидкофазной компоненты водоугольного топлива. Это жидкое композиционное топливо, в состав которого могут входить разные горючие компоненты — например, низкосортные угли, отходы углеобогащения, жидкие горючие компоненты, твердые бытовые отходы."В результате нашего исследования было установлено, что использование пирогенетической воды способствовало повышению теплоты сгорания водоугольного топлива на 2.1 МДж/кг, реакционной способности топлива, изменению характера процесса его горения, а также снижению количества образующихся оксидов азота в газофазных продуктах горения", — рассказал Ларионов.Также авторы исследования отмечают, что в результате повышения теплоты сгорания водоугольного топлива возможно понизить расход ископаемого топлива на 15-25 процентов в зависимости от его типа и технологического процесса пиролиза. Это потенциально позволяет повысить ресурсоэффективность технологии.Исследование выполнено ТПУ совместно с индустриальным партнером ООО "Сибирский Биоуголь".

https://ria.ru/20210629/nauka-1738997652.html

https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html

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россия, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, томск, технологии