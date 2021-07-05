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Наука
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В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов
В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов - РИА Новости, 05.07.2021
В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ экологически безопасно утилизировать один из продуктов переработки отходов лесной... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T03:00
2021-07-05T12:33
россия
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технологии
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ экологически безопасно утилизировать один из продуктов переработки отходов лесной промышленности — "балластовую воду" из пиролизного масла. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Energy Research.Как рассказали авторы работы, на предприятиях лесной промышленности постоянно накапливаются отходы переработки древесины — опилки, древесная стружка и щепа. Эти отходы экономически целесообразно использовать для производства строительных материалов, мебели или топливных гранул (пеллет).По мнению ученых, перспективный способ переработки древесных отходов — это пиролиз (высокотемпературное разложение в бескислородной среде). К продуктам пиролиза относятся древесный полукокс, горючий газ и пиролизное масло.Ученые ТПУ предложили использовать пирогенетическую воду в качестве жидкофазной компоненты водоугольного топлива. Это жидкое композиционное топливо, в состав которого могут входить разные горючие компоненты — например, низкосортные угли, отходы углеобогащения, жидкие горючие компоненты, твердые бытовые отходы."В результате нашего исследования было установлено, что использование пирогенетической воды способствовало повышению теплоты сгорания водоугольного топлива на 2.1 МДж/кг, реакционной способности топлива, изменению характера процесса его горения, а также снижению количества образующихся оксидов азота в газофазных продуктах горения", — рассказал Ларионов.Также авторы исследования отмечают, что в результате повышения теплоты сгорания водоугольного топлива возможно понизить расход ископаемого топлива на 15-25 процентов в зависимости от его типа и технологического процесса пиролиза. Это потенциально позволяет повысить ресурсоэффективность технологии.Исследование выполнено ТПУ совместно с индустриальным партнером ООО "Сибирский Биоуголь".
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россия, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, томск, технологии

В России придумали, как улучшить переработку древесных отходов

03:00 05.07.2021 (обновлено: 12:33 05.07.2021)
 
© Фото : пресс-служба ТПУУстановка пиролиза древесных отходов
Установка пиролиза древесных отходов - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© Фото : пресс-служба ТПУ
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) нашли способ экологически безопасно утилизировать один из продуктов переработки отходов лесной промышленности — "балластовую воду" из пиролизного масла. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Energy Research.
Как рассказали авторы работы, на предприятиях лесной промышленности постоянно накапливаются отходы переработки древесины — опилки, древесная стружка и щепа. Эти отходы экономически целесообразно использовать для производства строительных материалов, мебели или топливных гранул (пеллет).
По мнению ученых, перспективный способ переработки древесных отходов — это пиролиз (высокотемпературное разложение в бескислородной среде). К продуктам пиролиза относятся древесный полукокс, горючий газ и пиролизное масло.

"Масло содержит пирогенетическую "балластовую воду", которая сильно снижает его энергетическую ценность. Воду необходимо удалять, но утилизировать ее простыми способами (например, слить в канализацию) нельзя, так как она может нанести ущерб окружающей среде. Однако в ней содержатся углеводороды, поэтому ее можно использовать в качестве полезного сырья", — прокомментировал доцент Научно-образовательного центра И. Н. Бутакова ТПУ Кирилл Ларионов.

Ученые ТПУ предложили использовать пирогенетическую воду в качестве жидкофазной компоненты водоугольного топлива. Это жидкое композиционное топливо, в состав которого могут входить разные горючие компоненты — например, низкосортные угли, отходы углеобогащения, жидкие горючие компоненты, твердые бытовые отходы.
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"В результате нашего исследования было установлено, что использование пирогенетической воды способствовало повышению теплоты сгорания водоугольного топлива на 2.1 МДж/кг, реакционной способности топлива, изменению характера процесса его горения, а также снижению количества образующихся оксидов азота в газофазных продуктах горения", — рассказал Ларионов.
Также авторы исследования отмечают, что в результате повышения теплоты сгорания водоугольного топлива возможно понизить расход ископаемого топлива на 15-25 процентов в зависимости от его типа и технологического процесса пиролиза. Это потенциально позволяет повысить ресурсоэффективность технологии.
Исследование выполнено ТПУ совместно с индустриальным партнером ООО "Сибирский Биоуголь".
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