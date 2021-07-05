Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Петр Толстой сообщил о снятии с рассмотрения ПА ОБСЕ "очередной антироссийской резолюции"
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на заседании постоянного комитета в понедельник удалось добиться снятия с повестки проекта "очередной антироссийской резолюции с набором лживых клише", предложенной представителями Украины, заявил журналистам делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Это набор лживых клише, которые сочинили люди, находящиеся у власти в Киеве. Именно по их вине на территории Украины развязана гражданская война, именно они убивали мирное население на востоке Украины и, конечно же, обязательно понесут за это ответственность вместе со своими европейскими покровителями", - заявил он.
Также он напомнил "всем, желающим войти в территориальные воды России, что для этого нужно спрашивать разрешение", в ином случае транспортные средства, не запросившие разрешения, рискуют "пойти на дно".
Толстой также отметил, что все претензии к России в связи с проводимыми ею учениями на своей территории "смешны", учитывая, что НАТО проводит маневры в Прибалтике и в Черном море.
В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.