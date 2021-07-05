Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210705/tolstoy-1739969012.html
Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции - РИА Новости, 05.07.2021
Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
Делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на заседании постоянного комитета в понедельник удалось добиться снятия с повестки проекта "очередной... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:43
2021-07-05T16:43
россия
парламентская ассамблея обсе
петр толстой
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_0:14:3071:1741_1920x0_80_0_0_7dea7bc8cce617070e81b24422169f7f.jpg
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на заседании постоянного комитета в понедельник удалось&nbsp;добиться снятия с повестки проекта "очередной антироссийской резолюции с набором лживых клише", предложенной представителями Украины, заявил журналистам делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой."Это набор лживых клише, которые сочинили люди, находящиеся у власти в Киеве. Именно по их вине на территории Украины развязана гражданская война, именно они убивали мирное население на востоке Украины и, конечно же, обязательно понесут за это ответственность вместе со своими европейскими покровителями", - заявил он.Также он напомнил "всем, желающим войти в территориальные воды России, что для этого нужно спрашивать разрешение", в ином случае транспортные средства, не запросившие разрешения, рискуют "пойти на дно".Толстой также отметил, что все претензии к России в связи с проводимыми ею учениями на своей территории "смешны", учитывая, что НАТО проводит маневры в Прибалтике и в Черном море.В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ria.ru/20210702/otkaz-1739635782.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210608/narody-1736177943.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735708646_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_02434d4afd0baa5ad711869cfebd9209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, парламентская ассамблея обсе, петр толстой, в мире
Толстой сообщил о снятии с повестки ПА ОБСЕ антироссийской резолюции
16:43 05.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Петр Толстой сообщил о снятии с рассмотрения ПА ОБСЕ "очередной антироссийской резолюции"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) на заседании постоянного комитета в понедельник удалось добиться снятия с повестки проекта "очередной антироссийской резолюции с набором лживых клише", предложенной представителями Украины, заявил журналистам делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Это набор лживых клише, которые сочинили люди, находящиеся у власти в Киеве. Именно по их вине на территории Украины развязана гражданская война, именно они убивали мирное население на востоке Украины и, конечно же, обязательно понесут за это ответственность вместе со своими европейскими покровителями", - заявил он.
Зампредседателя Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Андрей Савиных - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 16:43Протесты в Белоруссии
Белорусскому парламентарию отказали в визе в Вену на сессию ПА ОБСЕ
Также он напомнил "всем, желающим войти в территориальные воды России, что для этого нужно спрашивать разрешение", в ином случае транспортные средства, не запросившие разрешения, рискуют "пойти на дно".
Толстой также отметил, что все претензии к России в связи с проводимыми ею учениями на своей территории "смешны", учитывая, что НАТО проводит маневры в Прибалтике и в Черном море.
В конце июня Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:45В мире
РФ обратит внимание ПАСЕ и ПА ОБСЕ на проект Зеленского о коренных народах
Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия - США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы - их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России - это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
 
РоссияПарламентская ассамблея ОБСЕПетр ТолстойВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12На Камчатке начали проверку после исчезновения Ан-26 с пассажирами
08:08Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
08:04Район маршрута пропавшего на Камчатке Ан-26 исследуют вертолеты и самолет
08:00Променяла российский рынок на европейский: сколько потеряла Украина
07:45На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь
07:40Лавров обсудил с главой МИД Индонезии визит Путина в Джакарту
07:26Рубль укрепился к доллару и евро
07:19Лавров: Россия готова обсуждать с Индонезией поставку вакцины от COVID-19
07:14Мясников развеял популярный миф о женском здоровье
06:55Лавров заявил о готовности развивать партнерство с Индонезией
06:52Альбом группы ABBA продержался тысячу недель в хит-параде Великобритании
06:36Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи возобновили
06:28В ПФР запланировали сроки роста пенсии до 20 тысяч рублей
05:35Россияне рассказали, каким должен быть идеальный автомобиль
05:21В Хабаровском крае завели дело о подлоге с ущербом в 24,5 миллиона рублей
05:18На учениях в Саратовской области Ту-95МС провели пуски крылатых ракет
05:00Путин примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса
04:57Россиян предупредили о паразитах, способных внедряться в кожу через воду
04:15Не держите в себе: зачем люди чихают и как делать это правильно
04:15Названы способы быстро похудеть без диет и спорта
Лента новостейМолния