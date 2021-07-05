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В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России
В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России - РИА Новости, 05.07.2021
В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России
Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства"*: шесть боевиков... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:33
2021-07-05T11:54
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства"*: шесть боевиков уничтожены, двое задержаны, сообщает в понедельник ФСБ РФ.О пресечении этих атак спецслужбы сообщали еще на прошлой неделе, но не уточнялось, что террористы были как-то друг с другом связаны. Также не было известно, как именно они планировали провести теракты.В частности, в Москве боевик "Исламского государства"* готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте – в минувший четверг его задержали.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Видеокадры спецоперации против боевиков ИГ в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии
ФСБ публикует дополнительные кадры спецоперации против боевиков ИГ в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии
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видео, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия
В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства"*: шесть боевиков уничтожены, двое задержаны, сообщает в понедельник ФСБ РФ.
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В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России
10:33 05.07.2021 (обновлено: 11:54 05.07.2021)
 

В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства"*: шесть боевиков уничтожены, двое задержаны, сообщает в понедельник ФСБ РФ.
О пресечении этих атак спецслужбы сообщали еще на прошлой неделе, но не уточнялось, что террористы были как-то друг с другом связаны. Также не было известно, как именно они планировали провести теракты.

"Предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек … террористической организации "Исламское государство"* на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - говорится в релизе.

В частности, в Москве боевик "Исламского государства"* готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте – в минувший четверг его задержали.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
 
 
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