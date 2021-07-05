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В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России

В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России - РИА Новости, 05.07.2021

В ФСБ рассказали подробности о предотвращенной серии терактов в России

Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства"*: шесть боевиков... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:33

2021-07-05T10:33

2021-07-05T11:54

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Серия терактов, предотвращенных на днях в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии, готовилась членами нескольких ячеек "Исламского государства"*: шесть боевиков уничтожены, двое задержаны, сообщает в понедельник ФСБ РФ.О пресечении этих атак спецслужбы сообщали еще на прошлой неделе, но не уточнялось, что террористы были как-то друг с другом связаны. Также не было известно, как именно они планировали провести теракты.В частности, в Москве боевик "Исламского государства"* готовил взрыв самодельной бомбы в людном месте – в минувший четверг его задержали.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Видеокадры спецоперации против боевиков ИГ в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии ФСБ публикует дополнительные кадры спецоперации против боевиков ИГ в Москве, Астрахани и Кабардино-Балкарии 2021-07-05T10:33 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия