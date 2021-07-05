https://ria.ru/20210705/temnikova-1739873903.html

Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Темникову

Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Темникову - РИА Новости, 05.07.2021

Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Темникову

Голландская компания Minikim Holland B.V. подала иск в омский арбитраж на певицу Елену Темникову и потребовала компенсацию за нарушение прав, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:31

2021-07-05T10:31

2021-07-05T10:34

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шоу-бизнес

елена темникова

новая зеландия

общество

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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Голландская компания Minikim Holland B.V. подала иск в омский арбитраж на певицу Елену Темникову и потребовала компенсацию за нарушение прав, сообщается в определении на сайте Арбитражного суда Омской области.В августе 2020 года Елена Темникова выпустила сингл "Как на фантиках Love is", а в официальных соцсетях проиллюстрировала композицию gif-картинкой, напоминающей героев вкладышей одноименной жевательной резинки.На сайте Арбитражного суда Омской области 2 июля появилось определение по иску к певице, которая родилась в Кургане, но некоторое время жила в Омске.К рассмотрению в предварительном судебном заседании иск назначен 3 августа 2021 года в 14.55 в Омске в здании Арбитражного суда на улице Учебная. Другие детали пока не раскрываются.Комиксы Love is, ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Концепция выросла из небольших картинок, которые она рисовала для своего будущего мужа.Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок.После смерти Казали комиксы продолжает создавать ее компаньон из Великобритании художник Билл Эспри.

https://ria.ru/20210122/morgenshtern-1594193128.html

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шоу-бизнес, елена темникова, новая зеландия, общество