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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210705/temnikova-1739873903.html
Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Темникову
Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Темникову - РИА Новости, 05.07.2021
Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Темникову
Голландская компания Minikim Holland B.V. подала иск в омский арбитраж на певицу Елену Темникову и потребовала компенсацию за нарушение прав, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:31
2021-07-05T10:34
культура
шоу-бизнес
елена темникова
новая зеландия
общество
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ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Голландская компания Minikim Holland B.V. подала иск в омский арбитраж на певицу Елену Темникову и потребовала компенсацию за нарушение прав, сообщается в определении на сайте Арбитражного суда Омской области.В августе 2020 года Елена Темникова выпустила сингл "Как на фантиках Love is", а в официальных соцсетях проиллюстрировала композицию gif-картинкой, напоминающей героев вкладышей одноименной жевательной резинки.На сайте Арбитражного суда Омской области 2 июля появилось определение по иску к певице, которая родилась в Кургане, но некоторое время жила в Омске.К рассмотрению в предварительном судебном заседании иск назначен 3 августа 2021 года в 14.55 в Омске в здании Арбитражного суда на улице Учебная. Другие детали пока не раскрываются.Комиксы Love is, ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Концепция выросла из небольших картинок, которые она рисовала для своего будущего мужа.Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок.После смерти Казали комиксы продолжает создавать ее компаньон из Великобритании художник Билл Эспри.
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шоу-бизнес, елена темникова, новая зеландия, общество
Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Темникову
10:31 05.07.2021 (обновлено: 10:34 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Елена Темникова
Певица Елена Темникова - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Елену Темникову из-за нарушения прав

Читать ria.ru в
ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Голландская компания Minikim Holland B.V. подала иск в омский арбитраж на певицу Елену Темникову и потребовала компенсацию за нарушение прав, сообщается в определении на сайте Арбитражного суда Омской области.
В августе 2020 года Елена Темникова выпустила сингл "Как на фантиках Love is", а в официальных соцсетях проиллюстрировала композицию gif-картинкой, напоминающей героев вкладышей одноименной жевательной резинки.
На сайте Арбитражного суда Омской области 2 июля появилось определение по иску к певице, которая родилась в Кургане, но некоторое время жила в Омске.
"Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., … с судьей Баландиным В.А., ознакомившись с исковым заявлением Minikim Holland B.V. к индивидуальному предпринимателю Темниковой Елене Владимировне … о взыскании компенсации за нарушение прав", - говорится в определении на сайте суда.
К рассмотрению в предварительном судебном заседании иск назначен 3 августа 2021 года в 14.55 в Омске в здании Арбитражного суда на улице Учебная. Другие детали пока не раскрываются.
Комиксы Love is, ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Концепция выросла из небольших картинок, которые она рисовала для своего будущего мужа.
Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок.
После смерти Казали комиксы продолжает создавать ее компаньон из Великобритании художник Билл Эспри.
Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 17:18Шоубиз
Моргенштерну грозит штраф за нарушение авторских прав
 
КультураШоу-бизнесЕлена ТемниковаНовая ЗеландияОбщество
 
 
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