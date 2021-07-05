Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Темникову
10:31 05.07.2021 (обновлено: 10:34 05.07.2021)
Правообладатель комиксов "Love is" подал в суд на певицу Елену Темникову из-за нарушения прав
ОМСК, 5 июл - РИА Новости. Голландская компания Minikim Holland B.V. подала иск в омский арбитраж на певицу Елену Темникову и потребовала компенсацию за нарушение прав, сообщается в определении на сайте Арбитражного суда Омской области.
В августе 2020 года Елена Темникова выпустила сингл "Как на фантиках Love is", а в официальных соцсетях проиллюстрировала композицию gif-картинкой, напоминающей героев вкладышей одноименной жевательной резинки.
"Арбитражный суд Омской области в составе судьи Чекурды Е.А., … с судьей Баландиным В.А., ознакомившись с исковым заявлением Minikim Holland B.V. к индивидуальному предпринимателю Темниковой Елене Владимировне … о взыскании компенсации за нарушение прав", - говорится в определении на сайте суда.
К рассмотрению в предварительном судебном заседании иск назначен 3 августа 2021 года в 14.55 в Омске в здании Арбитражного суда на улице Учебная. Другие детали пока не раскрываются.
Комиксы Love is, ставшие впоследствии международным бестселлером, в конце 1960-х создала художница из Новой Зеландии Ким Казали (1941-1997). Концепция выросла из небольших картинок, которые она рисовала для своего будущего мужа.
Впервые опубликованные в 1970 году в газете Los Angeles Times, комиксы приобрели большую популярность, а еще большее распространение получили, появившись на обертках одноименных турецких жевательных резинок.
После смерти Казали комиксы продолжает создавать ее компаньон из Великобритании художник Билл Эспри.
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