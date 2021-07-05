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Более 50 журналистов пострадали на акции протеста в Тбилиси

Более 50 журналистов пострадали на акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 05.07.2021

Более 50 журналистов пострадали на акции протеста в Тбилиси

Более 50 журналистов пострадали на акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии в понедельник. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T20:56

2021-07-05T20:56

2021-07-05T20:56

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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Более 50 журналистов пострадали на акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии в понедельник."Были выявлены факты насилия в отношении 55 человек, в том числе 53 представителей различных СМИ", - говорится в заявлении.В ведомстве добавили, что за административные нарушения задержаны 8 человек.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообществ провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали несколько представителей СМИ. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.Как сообщило МВД Грузии, иностранец получил ранение ножом в ходе акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, подозреваемый в нападении задержан.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Акция противников секс-меньшинств в Тбилиси Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества. 2021-07-05T20:56 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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