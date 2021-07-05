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СМИ: в Тбилиси протестующие бросили в офис НПО взрывное устройство
СМИ: в Тбилиси протестующие бросили в офис НПО взрывное устройство - РИА Новости, 05.07.2021
СМИ: в Тбилиси протестующие бросили в офис НПО взрывное устройство
Противники марша представителей ЛГБТ в Тбилиси, бросили в здание одной из неправительственных организаций, поддерживающей секс-меньшинства, неизвестное взрывное РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:06
2021-07-05T18:06
2021-07-05T18:06
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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Противники марша представителей ЛГБТ в Тбилиси, бросили в здание одной из неправительственных организаций, поддерживающей секс-меньшинства, неизвестное взрывное устройство, пострадала девушка, сообщает в понедельник телекомпания "Пирвели."По данным ТВ, в здании находились представители разных НПО, которые были организаторами отмененного "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества."Неизвестные бросили взрывное устройство во двор здания, пострадала одна девушка, она получила ранение в области живота", - сообщает телекомпания.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой члены ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали несколько представителей СМИ. Позднее организаторы сообщили, что марш отменили.Как сообщило МВД Грузии, иностранец получил ранение ножом в ходе акции противников марша ЛГБТ в Тбилиси, подозреваемый в нападении задержан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Акция противников секс-меньшинств в Тбилиси
Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества.
2021-07-05T18:06
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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СМИ: в Тбилиси протестующие бросили в офис НПО взрывное устройство
Пирвели: в Тбилиси протестующие бросили в офис НПО взрывное устройство