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Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли проспект Руставели

Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли проспект Руставели - РИА Новости, 05.07.2021

Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли проспект Руставели

Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:41

2021-07-05T10:41

2021-07-05T14:55

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ТБИЛИСИ, 5 июл - РИА Новости. Противники секс-меньшинств в Тбилиси перекрыли центральный проспект Руставели, они проводят контракцию против запланированного в понедельник вечером "Марша достоинства" с участием представителей ЛГБТ-сообщества, передает корреспондент РИА Новости.Изначально участники контракции собрались перед расположенным на проспекте храмом, а затем переместились на площадь перед парламентом Грузии и начали разбирать установленные там палатки оппозиционеров. Они пояснили это тем, что сегодня именно они должны выступать перед зданием парламента.На месте мобилизованы бригады патрульной полиции. Автомобильное движение на проспекте парализовано."Марш достоинства" должен состояться в понедельник в 17.00 мск.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/reklama-1739845062.html

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