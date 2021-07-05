https://ria.ru/20210705/stroymaterialy-1739648011.html

Лес рубят — деньги летят: почему стройматериалы так подорожали

Лес рубят — деньги летят: почему стройматериалы так подорожали - РИА Новости, 05.07.2021

Лес рубят — деньги летят: почему стройматериалы так подорожали

РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:00

2021-07-05T08:01

экономика

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МОСКВА, 05 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Мировые цены на пиломатериалы выросли почти в четыре с половиной раза — бьют рекорды в США, Китае и Европе. Не исключение и Россия. Глобальная экономика восстанавливается, повсюду активно строят. Однако предложение не поспевает за спросом. На рынке не хватает древесины. Аналитики предупреждают: следом за сырьем подорожает и бумажная упаковка. А это скажется на всех товарах: от продуктов до детских игрушек.Перешли на деревоС третьего квартала прошлого года мировой спрос на древесину резко увеличился. Государственная финансовая поддержка, снижение ипотечных ставок — дешевые и доступные деньги породили строительный бум.И это на фоне ощутимо сократившегося предложения на рынке. Канада — главный экспортер — уменьшила вырубку. За десять лет там закрылись порядка 40 перерабатывающих предприятий. Пиломатериалы подорожали в США, затем в Европе. В Азии самая низкосортная древесина стоит около 450 долларов за кубометр — в 1,6 раза больше, чем год назад. Стоимость транспортных услуг увеличилась вдвое. С логистикой до сих пор перебои. В России за полугодие древесина в среднем прибавила в цене 35 процентов, подсчитали в ассоциации "Русский лес". Отдельные породы — 80. Не отстают и пиломатериалы. Прошлой весной за кубометр просили 11-13 тысяч рублей, сейчас — около 26.А спрос усиливается. Сэкономив на отпусках, потребители занялись строительством, ремонтом.По данным Росстата, в прошлом году построили свыше 82 миллионов квадратных метров жилой недвижимости. Почти 40 миллионов — это частные дома, более девяти — деревянные. В Минпромторге говорят о "беспрецедентном спросе". Многие компании загружены работой до конца года. Как и другие страны, Россия столкнулась с дефицитом. По данным Ассоциации деревянного домостроения, не хватает двух — двух с половиной миллионов кубометров сырья. Львиная доля уходит за границу. Сейчас мы вторые в мире по поставкам после Канады. Основной потребитель — Китай, раньше всех отменивший карантин. Отечественную продукцию закупают Япония, Финляндия, Германия, Казахстан, Узбекистан.Было известно, что пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности свыше 22 процентов с 1 июля повысят. Для хвойных пород и дуба ставка — до десяти процентов, но не менее 13 и 15 евро за кубометр соответственно. Для бука и ясеня — тоже десять процентов, но не менее 50 евро за кубометр. Поэтому лесопромышленники торопились экспортировать как можно больше. А чем меньше продукции на внутреннем рынке, тем она дороже. Это, безусловно, приведет к росту цен на другие товары, предупреждает Сергей Зайнуллин, доцент экономического факультета РУДН. По его словам, стоит ожидать подорожания мебели, стройматериалов. А также бумажной упаковки, которая используется практически везде. Значит, это коснется всего: от продуктов до детских игрушек. Китайцы на российском деревеКНР — давно крупнейший импортер древесины в мире, отмечает Дэвид Гел, координатор евразийских программ Агентства экологических исследований. В 2019-м Китай закупил около 28 миллионов кубометров пиломатериалов, 17 — в России. Кроме того, Пекин отказался от сырья из Австралии после того, как власти этой страны обвинили КНР в сокрытии коронавируса. В 2020-м мы экспортировали китайцам около шести миллионов кубометров круглого леса (прогноз на 2021-й — порядка пяти), австралийцы — четыре с половиной. В 2022-м с китайского рынка исчезнут как минимум девять миллионов кубометров, полагают аналитики. А это соответствует четырем с половиной миллионам кубометров пиломатериалов. Поэтому российские экспортеры смогут диктовать китайцам свои условия. Между тем Минпромторг четыре года ведет "планомерную работу" по увеличению доли переработки древесины на Дальнем Востоке. В регионе запланировали пять инвестиционных проектов на общую сумму в 15 миллиардов рублей, десять на 17,8 миллиарда уже запустили. Создаваемые мощности позволят обрабатывать свыше девяти миллионов кубометров сырья и производить пиломатериалы, древесные плиты, шпон, паркет, картон, биотопливо.Аналитики считают этот год чрезвычайно удачным для лесопромышленников. И долгосрочные перспективы позитивны: Всемирный банк прогнозирует, что к 2050-му мировой спрос на древесину увеличится четырехкратно.Собрать щепкиРоссия в последние годы сократила поставки поваленных деревьев. Переориентировались на товары с более высокой добавленной стоимостью — пиломатериалы и фанеру.По данным Рослесхоза, в 2019-м лесная отрасль принесла бюджету 144 миллиарда рублей (информации по 2020-му пока нет).Однако немало проходит мимо казны. По сведениям "Рослесинфорга", в прошлом году заготовили 217 миллионов кубометров древесины. Из них более одного — незаконная рубка. В частности, Китай наращивает закупки в том числе за счет нелегальной продукции. Пресечь контрабанду намерены с помощью электронной системы учета (ЛесЕГАИС), которая с этого месяца действует по всей стране. Полгода эксперимент проводили в Вологодской, Архангельской, Тверской и Иркутской областях. Теперь на каждую партию сырья оформляется электронный разрешительный документ о том, сколько и какой древесины загрузили на лесовоз, где срубили и куда везут. Любой проверяющий — от лесного инспектора до полицейского — сможет всегда и везде отсканировать QR-код, и система автоматически проверит достоверность сведений. За лесовозами приглядывали и раньше. Но это не мешало заключить договор, например на восемь тысяч кубометров древесины, а продать триста тысяч. Ожидается, что незаконный оборот сократится на 20 процентов. Если же браконьеры надут лазейку и в обновленной системе, перехватить их будет просто невозможно, считают аналитики. Посредством ЛесЕГАИС таможенные, правоохранительные и налоговые органы проверили уже почти четыре миллиона сделок с древесиной. Выписали и собрали штрафов на 540 миллионов рублей. При этом на создание, развитие и сопровождение самой системы государство потратило около полутора миллиарда рублей. Эти издержки скоро окупятся за счет платежей, поступающих от отрасли, уверены в Минприроды.

https://ria.ru/20210619/les-1737694727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика