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В Мексике четыре человека погибли из-за стрельбы на стадионе
В Мексике четыре человека погибли из-за стрельбы на стадионе - РИА Новости, 05.07.2021
В Мексике четыре человека погибли из-за стрельбы на стадионе
Неизвестные открыли огонь по зрителям в ходе любительской игры на футбольном стадионе в мексиканском Куэрнаваке, штат Морелос, в результате нападения четыре... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T19:20
2021-07-05T19:20
2021-07-05T19:20
морелос
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МЕХИКО, 5 июл - РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по зрителям в ходе любительской игры на футбольном стадионе в мексиканском Куэрнаваке, штат Морелос, в результате нападения четыре человека погибли и трое получили ранения, сообщают местные СМИ."Четыре человека убиты и трое ранены в результате нападения, которое произошло прошлой ночью на футбольном поле спортивного комплекса Флорес Магон в Куэрнаваке", - сообщило издание Silla Rota.По информации СМИ, вооруженные люди вошли на футбольное поле в ходе игры и открыли огонь по трибунам, после чего скрылись на автомобиле и двух мотоциклах. Прибывшие на место происшествия медики констатировали гибель четырех человек, еще трое были доставлены в больницу.Отмечается, что район, где располагается футбольный стадион, часто становился местом преступлений, связанных с организованной преступностью.
https://ria.ru/20210704/strelba-1739847662.html
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морелос, куэрнавака, мексика, в мире
В Мексике четыре человека погибли из-за стрельбы на стадионе
Четыре человека погибли в результате стрельбы на стадионе в Мексике