https://ria.ru/20210705/strelba-1739955278.html

Суд оставил Галявиева в СИЗО

Суд оставил Галявиева в СИЗО - РИА Новости, 05.07.2021

Суд оставил Галявиева в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил до октября срок ареста Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T15:56

2021-07-05T15:56

2021-07-05T16:04

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

казань

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до октября срок ареста Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Она добавила, что, поскольку обвиняемый проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, ходатайство следователя было рассмотрено в его отсутствие.Галявиева в июне перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210515/kazan-1732364064.html

россия

казань

москва

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, казань, москва, происшествия