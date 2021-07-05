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Суд оставил Галявиева в СИЗО
Суд оставил Галявиева в СИЗО - РИА Новости, 05.07.2021
Суд оставил Галявиева в СИЗО
Басманный суд Москвы продлил до октября срок ареста Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T15:56
2021-07-05T15:56
2021-07-05T16:04
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
казань
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до октября срок ареста Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Она добавила, что, поскольку обвиняемый проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу, ходатайство следователя было рассмотрено в его отсутствие.Галявиева в июне перевели в Москву в НИИ им. В.П. Сербского для комплексной психолого-психиатрической экспертизы.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210515/kazan-1732364064.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, казань, москва, происшествия
Суд оставил Галявиева в СИЗО
15:56 05.07.2021 (обновлено: 16:04 05.07.2021)
Суд в Москве оставил в СИЗО Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии