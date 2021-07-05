https://ria.ru/20210705/strelba-1739892004.html

Житель Забайкалья получил условный срок за ранение школьницы из пистолета

Житель Забайкалья получил условный срок за ранение школьницы из пистолета - РИА Новости, 05.07.2021

Житель Забайкалья получил условный срок за ранение школьницы из пистолета

Краснокаменский городской суд приговорил к условному сроку жителя Забайкальского края, который ранил из переделанного из пневматики пистолета школьницу,... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T11:52

2021-07-05T11:52

2021-07-05T11:52

россия

забайкальский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg

ЧИТА, 5 июл - РИА Новости. Краснокаменский городской суд приговорил к условному сроку жителя Забайкальского края, который ранил из переделанного из пневматики пистолета школьницу, сообщает пресс-служба ведомства.Мужчина в ноябре 2020 года ранил 9-летнюю девочку, которая шла из школы, пуля попала в лопатку. В декабре следователи задержали подозреваемого, у него изъяли самострел и предъявили обвинение в покушении на убийство. Чем он руководствовался, тогда не уточнялось."В ходе судебного следствия были установлены следующие обстоятельства происшествия. Мужчина 70 лет, имеющий военное образование, через интернет заказал ствол для пневматики калибра 5,5 миллиметра. Не имея специального разрешения, самостоятельно изготовил из него самодельный однозарядный пистолет", - уточнили в пресс-службе.Как следует из приговора, после изготовления пистолета мужчина проверял его. Он стрелял из своей квартиры в направлении гаража рядом с дорогой, предварительно убедившись в отсутствии людей. При этом территория за гаражами не просматривается. "Мужчина был уверен, что стреляет в свой гараж, а не мимо. При этом допускает, что с учетом самодельности изготовления пистолета и отсутствия прицельных устройств траектория пули могла стать непредсказуемой", - говорится в сообщении.После случившегося он передал семье девочки почти 90 тысяч рублей и извинился. Потерпевшие простили мужчину.Суд учёл, что забайкалец активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил моральный ущерб, признал вину и раскаялся. Также во внимание приняли мнение второй стороны."Суд приговорил мужчину по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия), ч.3 ст.30, ч.1 ст.222 УК РФ (покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия…), ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в релизе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/chelyabinsk-1739747188.html

https://ria.ru/20210701/omsk-1739390193.html

россия

забайкальский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, забайкальский край, происшествия