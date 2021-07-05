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Житель Забайкалья получил условный срок за ранение школьницы из пистолета
Житель Забайкалья получил условный срок за ранение школьницы из пистолета - РИА Новости, 05.07.2021
Житель Забайкалья получил условный срок за ранение школьницы из пистолета
Краснокаменский городской суд приговорил к условному сроку жителя Забайкальского края, который ранил из переделанного из пневматики пистолета школьницу,... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T11:52
2021-07-05T11:52
2021-07-05T11:52
россия
забайкальский край
происшествия
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ЧИТА, 5 июл - РИА Новости. Краснокаменский городской суд приговорил к условному сроку жителя Забайкальского края, который ранил из переделанного из пневматики пистолета школьницу, сообщает пресс-служба ведомства.Мужчина в ноябре 2020 года ранил 9-летнюю девочку, которая шла из школы, пуля попала в лопатку. В декабре следователи задержали подозреваемого, у него изъяли самострел и предъявили обвинение в покушении на убийство. Чем он руководствовался, тогда не уточнялось."В ходе судебного следствия были установлены следующие обстоятельства происшествия. Мужчина 70 лет, имеющий военное образование, через интернет заказал ствол для пневматики калибра 5,5 миллиметра. Не имея специального разрешения, самостоятельно изготовил из него самодельный однозарядный пистолет", - уточнили в пресс-службе.Как следует из приговора, после изготовления пистолета мужчина проверял его. Он стрелял из своей квартиры в направлении гаража рядом с дорогой, предварительно убедившись в отсутствии людей. При этом территория за гаражами не просматривается. "Мужчина был уверен, что стреляет в свой гараж, а не мимо. При этом допускает, что с учетом самодельности изготовления пистолета и отсутствия прицельных устройств траектория пули могла стать непредсказуемой", - говорится в сообщении.После случившегося он передал семье девочки почти 90 тысяч рублей и извинился. Потерпевшие простили мужчину.Суд учёл, что забайкалец активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил моральный ущерб, признал вину и раскаялся. Также во внимание приняли мнение второй стороны."Суд приговорил мужчину по ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия), ч.3 ст.30, ч.1 ст.222 УК РФ (покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия…), ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/chelyabinsk-1739747188.html
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россия, забайкальский край, происшествия
Житель Забайкалья получил условный срок за ранение школьницы из пистолета
Житель Забайкалья, который ранил школьницу из переделанного пистолета, получил условный срок
ЧИТА, 5 июл - РИА Новости.
Краснокаменский городской суд приговорил к условному сроку жителя Забайкальского края
, который ранил из переделанного из пневматики пистолета школьницу, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина в ноябре 2020 года ранил 9-летнюю девочку, которая шла из школы, пуля попала в лопатку. В декабре следователи задержали подозреваемого, у него изъяли самострел и предъявили обвинение в покушении на убийство. Чем он руководствовался, тогда не уточнялось.
"В ходе судебного следствия были установлены следующие обстоятельства происшествия. Мужчина 70 лет, имеющий военное образование, через интернет заказал ствол для пневматики калибра 5,5 миллиметра. Не имея специального разрешения, самостоятельно изготовил из него самодельный однозарядный пистолет", - уточнили в пресс-службе.
Как следует из приговора, после изготовления пистолета мужчина проверял его. Он стрелял из своей квартиры в направлении гаража рядом с дорогой, предварительно убедившись в отсутствии людей. При этом территория за гаражами не просматривается. "Мужчина был уверен, что стреляет в свой гараж, а не мимо. При этом допускает, что с учетом самодельности изготовления пистолета и отсутствия прицельных устройств траектория пули могла стать непредсказуемой", - говорится в сообщении.
После случившегося он передал семье девочки почти 90 тысяч рублей и извинился. Потерпевшие простили мужчину.
Суд учёл, что забайкалец активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил моральный ущерб, признал вину и раскаялся. Также во внимание приняли мнение второй стороны.
"Суд приговорил мужчину по ч.1 ст.222 УК РФ
(незаконное хранение боеприпасов), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия), ч.3 ст.30, ч.1 ст.222 УК РФ (покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия…), ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", - говорится в релизе.