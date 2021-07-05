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Экс-супруг Пугачевой опроверг информацию о госпитализации с COVID-19
Экс-супруг Пугачевой опроверг информацию о госпитализации с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021
Экс-супруг Пугачевой опроверг информацию о госпитализации с COVID-19
Бывший муж Аллы Пугачевы режиссер Александр Стефанович опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом, заявив, что у него ОРЗ. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T18:42
2021-07-05T18:42
2021-07-05T18:50
культура
культура
россия
алла пугачева
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший муж Аллы Пугачевы режиссер Александр Стефанович опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом, заявив, что у него ОРЗ.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 76-летний режиссер госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом."У меня ОРЗ, нет у меня ковида... Я был на обследовании", - сказал РИА Новости Стефанович, отметив, что чувствует себя нормально.
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культура, россия, алла пугачева
Экс-супруг Пугачевой опроверг информацию о госпитализации с COVID-19
18:42 05.07.2021 (обновлено: 18:50 05.07.2021)
Экс-супруг Пугачевой Стефанович опроверг информацию о госпитализации с COVID-19