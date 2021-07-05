https://ria.ru/20210705/stefanovich-1739996126.html

Экс-супруг Пугачевой опроверг информацию о госпитализации с COVID-19

Экс-супруг Пугачевой опроверг информацию о госпитализации с COVID-19 - РИА Новости, 05.07.2021

Экс-супруг Пугачевой опроверг информацию о госпитализации с COVID-19

Бывший муж Аллы Пугачевы режиссер Александр Стефанович опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом, заявив, что у него ОРЗ. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T18:42

2021-07-05T18:42

2021-07-05T18:50

культура

культура

россия

алла пугачева

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший муж Аллы Пугачевы режиссер Александр Стефанович опроверг информацию о госпитализации с коронавирусом, заявив, что у него ОРЗ.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 76-летний режиссер госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом."У меня ОРЗ, нет у меня ковида... Я был на обследовании", - сказал РИА Новости Стефанович, отметив, что чувствует себя нормально.

россия

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2021

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культура, россия, алла пугачева