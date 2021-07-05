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Липецкая школьница, попросившая друга убить отца и мачеху, получила срок
Липецкая школьница, попросившая друга убить отца и мачеху, получила срок - РИА Новости, 05.07.2021
Липецкая школьница, попросившая друга убить отца и мачеху, получила срок
Суд отправил в колонию на семь лет школьницу из Липецкой области, уговорившую приятеля убить отца и мачеху. Молодой человек получил 14 лет колонии, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:28
2021-07-05T17:43
россия
следственный комитет россии (ск рф)
липецкая область
елецкий район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Суд отправил в колонию на семь лет школьницу из Липецкой области, уговорившую приятеля убить отца и мачеху. Молодой человек получил 14 лет колонии, сообщили в управлении СК по региону.Инцидент произошел ночью 28 октября 2019 года в поселке Солидарность Елецкого района. Следствие отмечало, что злоумышленник пришел c ножом в дом своей 15-летней (на тот момент) подруги, чтобы по ее просьбе убить ее отца и его сожительницу. При этом местные СМИ сообщали о том, что поводом к преступлению послужило то, что отец не разрешал ей жить вместе с ее возлюбленным. Девушка впустила молодого человека через окно, он спрятался в доме."Услышав в коридоре голос женщины, он вышел из укрытия и нанес ей не менее девяти ударов ножом в область жизненно важных органов. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, после причинения проникающих колото-резаных ранений. После совершения убийства, в присутствии осужденной, нанес ее отцу не менее двух ударов в поясничную область и заднюю поверхность грудной клетки", — говорится в сообщении.Пара скрылась с места происшествия, выбросив по дороге орудие убийства. Отец девушки самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.Злоумышленников вскоре задержали, СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц". Вину молодой человек и девушка не признали.
https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html
россия
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россия, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, елецкий район, происшествия
Липецкая школьница, попросившая друга убить отца и мачеху, получила срок
17:28 05.07.2021 (обновлено: 17:43 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Липецкий суд приговорил школьницу, попросившую друга убить отца и мачеху, к семи годам колонии

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Суд отправил в колонию на семь лет школьницу из Липецкой области, уговорившую приятеля убить отца и мачеху. Молодой человек получил 14 лет колонии, сообщили в управлении СК по региону.
Инцидент произошел ночью 28 октября 2019 года в поселке Солидарность Елецкого района. Следствие отмечало, что злоумышленник пришел c ножом в дом своей 15-летней (на тот момент) подруги, чтобы по ее просьбе убить ее отца и его сожительницу. При этом местные СМИ сообщали о том, что поводом к преступлению послужило то, что отец не разрешал ей жить вместе с ее возлюбленным. Девушка впустила молодого человека через окно, он спрятался в доме.
"Услышав в коридоре голос женщины, он вышел из укрытия и нанес ей не менее девяти ударов ножом в область жизненно важных органов. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, после причинения проникающих колото-резаных ранений. После совершения убийства, в присутствии осужденной, нанес ее отцу не менее двух ударов в поясничную область и заднюю поверхность грудной клетки", — говорится в сообщении.
Пара скрылась с места происшествия, выбросив по дороге орудие убийства. Отец девушки самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.
Злоумышленников вскоре задержали, СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц". Вину молодой человек и девушка не признали.
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