https://ria.ru/20210705/srok-1739979969.html

Липецкая школьница, попросившая друга убить отца и мачеху, получила срок

Липецкая школьница, попросившая друга убить отца и мачеху, получила срок - РИА Новости, 05.07.2021

Липецкая школьница, попросившая друга убить отца и мачеху, получила срок

Суд отправил в колонию на семь лет школьницу из Липецкой области, уговорившую приятеля убить отца и мачеху. Молодой человек получил 14 лет колонии, сообщили в... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:28

2021-07-05T17:28

2021-07-05T17:43

россия

следственный комитет россии (ск рф)

липецкая область

елецкий район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Суд отправил в колонию на семь лет школьницу из Липецкой области, уговорившую приятеля убить отца и мачеху. Молодой человек получил 14 лет колонии, сообщили в управлении СК по региону.Инцидент произошел ночью 28 октября 2019 года в поселке Солидарность Елецкого района. Следствие отмечало, что злоумышленник пришел c ножом в дом своей 15-летней (на тот момент) подруги, чтобы по ее просьбе убить ее отца и его сожительницу. При этом местные СМИ сообщали о том, что поводом к преступлению послужило то, что отец не разрешал ей жить вместе с ее возлюбленным. Девушка впустила молодого человека через окно, он спрятался в доме."Услышав в коридоре голос женщины, он вышел из укрытия и нанес ей не менее девяти ударов ножом в область жизненно важных органов. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, после причинения проникающих колото-резаных ранений. После совершения убийства, в присутствии осужденной, нанес ее отцу не менее двух ударов в поясничную область и заднюю поверхность грудной клетки", — говорится в сообщении.Пара скрылась с места происшествия, выбросив по дороге орудие убийства. Отец девушки самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.Злоумышленников вскоре задержали, СК возбудил уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство двух лиц". Вину молодой человек и девушка не признали.

https://ria.ru/20210629/ubiystvo-1739084264.html

россия

липецкая область

елецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), липецкая область, елецкий район, происшествия