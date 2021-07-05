https://ria.ru/20210705/srok-1739863028.html

Два красноярца, избившие до смерти знакомого, получили срок

Два красноярца, избившие до смерти знакомого, получили срок - РИА Новости, 05.07.2021

Два красноярца, избившие до смерти знакомого, получили срок

Суд в Красноярске в понедельник приговорил к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима Андрея Шилова и Сергея Шмелева, обвиняемых в смертельном избиении... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T08:58

2021-07-05T08:58

2021-07-05T08:58

красноярский краевой суд

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 5 июл - РИА Новости. Суд в Красноярске в понедельник приговорил к 14 годам и шести месяцам колонии строгого режима Андрея Шилова и Сергея Шмелева, обвиняемых в смертельном избиении своего знакомого Дмитрия Сисигина после ссоры по телефону, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.Ранее сообщалось, что по версии следствия, Шилов и Шмелев, поссорившись с Сисигиным по телефону, поехали к нему домой и избили его на лестничной площадке и в квартире в сентябре 2019 года. Потерпевший скончался в больнице. Добавляется, что обвиняемые были в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, они вели видеосъемку происходящего, а затем опубликовали ее в интернете. Арестованы мужчины были 16 октября."Сегодня Центральный районный суд Красноярска назначил виновным наказание каждому в виде 14 лет 6 месяцев лишения свободы с содержанием в колонии строгого с взысканием с осужденных гражданского иска 5 453 791 рублей солидарно", - говорится в сообщении.Прокурор запрашивал 15 лет колонии для каждого из обвиняемых. В пятницу в центральном районном суде Красноярска прошли прения и прозвучали последние слова обвиняемых перед постановлением приговора.

https://ria.ru/20210628/izbienie-1738854588.html

красноярск

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красноярский краевой суд, красноярск, происшествия