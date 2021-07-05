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В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V"
В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V" - РИА Новости, 05.07.2021
В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V"
Тестовая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" произведена в Мексике, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T17:11
2021-07-05T17:11
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
технологии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тестовая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" произведена в Мексике, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В фонде отметили, что Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало "Спутник V" и запустило производство российской вакцины, которая будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране."Производство тестовой партии является важным этапом в процессе технологического трансфера, мы ожидаем, что она будет полностью отвечать самым строгим требованиям. "Спутник V" успешно применяется в Мексике на протяжении нескольких месяцев и демонстрирует отличные показатели безопасности и эффективности", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, ОАЭ и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, технологии
В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V"
17:11 05.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РФПИ сообщил о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V"

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тестовая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" произведена в Мексике, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и мексиканская фармацевтическая компания Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.
В фонде отметили, что Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало "Спутник V" и запустило производство российской вакцины, которая будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране.
"Производство тестовой партии является важным этапом в процессе технологического трансфера, мы ожидаем, что она будет полностью отвечать самым строгим требованиям. "Спутник V" успешно применяется в Мексике на протяжении нескольких месяцев и демонстрирует отличные показатели безопасности и эффективности", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийАргентинаТехнологии
 
 
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