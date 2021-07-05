В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" в мобильном пункте вакцинации от COVID-19
РФПИ сообщил о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V"
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и мексиканская фармацевтическая компания Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX) объявляют о производстве в стране тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.
В фонде отметили, что Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало "Спутник V" и запустило производство российской вакцины, которая будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране.
"Производство тестовой партии является важным этапом в процессе технологического трансфера, мы ожидаем, что она будет полностью отвечать самым строгим требованиям. "Спутник V" успешно применяется в Мексике на протяжении нескольких месяцев и демонстрирует отличные показатели безопасности и эффективности", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, ОАЭ и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.
Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.