https://ria.ru/20210705/sputnik-1739974685.html

В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V"

В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V" - РИА Новости, 05.07.2021

В Мексике произвели тестовую партию "Спутника V"

Тестовая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" произведена в Мексике, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T17:11

2021-07-05T17:11

2021-07-05T17:11

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

технологии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тестовая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" произведена в Мексике, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В фонде отметили, что Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало "Спутник V" и запустило производство российской вакцины, которая будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране."Производство тестовой партии является важным этапом в процессе технологического трансфера, мы ожидаем, что она будет полностью отвечать самым строгим требованиям. "Спутник V" успешно применяется в Мексике на протяжении нескольких месяцев и демонстрирует отличные показатели безопасности и эффективности", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Спутник V" зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Данные регуляторов ряда стран, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, ОАЭ и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" – одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.Вакцина "Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет.

https://ria.ru/20210705/sputnik-1739873228.html

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россия

аргентина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, технологии