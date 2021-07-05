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"СР — За правду" представила документы для заверения списка в Госдуму

"СР — За правду" представила документы для заверения списка в Госдуму - РИА Новости, 05.07.2021

"СР — За правду" представила документы для заверения списка в Госдуму

Партия "Справедливая Россия - За правду" представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает... РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T10:21

2021-07-05T10:21

2021-07-05T10:57

владимир меньшов

госдума рф

захар прилепин

александр бабаков

политика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Документы в ЦИК принес лидер федеральной части списка, председатель партии Сергей Миронов.Также парламентарий подчеркнул, что среди кандидатов партии - герой РФ, два сенатора, 19 действующих депутатов Госдумы, 77 депутатов региональных законодательных органов власти, 23 депутата городских советов, 28 депутатов муниципальных образований.В общефедеральную часть списка вошли пять кандидатов во главе с Мироновым. В их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир меньшов, госдума рф, захар прилепин, александр бабаков, политика