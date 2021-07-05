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"СР — За правду" представила документы для заверения списка в Госдуму
"СР — За правду" представила документы для заверения списка в Госдуму - РИА Новости, 05.07.2021
"СР — За правду" представила документы для заверения списка в Госдуму
Партия "Справедливая Россия - За правду" представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает... РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T10:21
2021-07-05T10:57
владимир меньшов
госдума рф
захар прилепин
александр бабаков
политика
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.Документы в ЦИК принес лидер федеральной части списка, председатель партии Сергей Миронов.Также парламентарий подчеркнул, что среди кандидатов партии - герой РФ, два сенатора, 19 действующих депутатов Госдумы, 77 депутатов региональных законодательных органов власти, 23 депутата городских советов, 28 депутатов муниципальных образований.В общефедеральную часть списка вошли пять кандидатов во главе с Мироновым. В их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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владимир меньшов, госдума рф, захар прилепин, александр бабаков, политика
"СР — За правду" представила документы для заверения списка в Госдуму
10:21 05.07.2021 (обновлено: 10:57 05.07.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Партия "СР — За правду" представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов в Госдуму

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Партия "Справедливая Россия - За правду" представила в Центризбирком документы для заверения федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму, передает корреспондент РИА Новости.
Документы в ЦИК принес лидер федеральной части списка, председатель партии Сергей Миронов.
"Сегодня мы сдали документы на 304 кандидатов по федеральному списку и сдали документы на 223 наших товарища, которые пойдут по одномандатным округам. Сегодня мы рассчитываем, что Центральная избирательная комиссия оперативно и тщательно проверит все наши документы и вынесет решение по утверждению нашего списка и регистрации нашей партии для участия в выборах в депутаты Госдумы VIII созыва", - сказал Миронов журналистам.
Также парламентарий подчеркнул, что среди кандидатов партии - герой РФ, два сенатора, 19 действующих депутатов Госдумы, 77 депутатов региональных законодательных органов власти, 23 депутата городских советов, 28 депутатов муниципальных образований.
В общефедеральную часть списка вошли пять кандидатов во главе с Мироновым. В их числе также сопредседатели партии Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также режиссер Владимир Меньшов и сенатор Александр Бабаков.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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