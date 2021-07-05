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NHK: в Японии спустя два дня из-под завалов спасли мать с младенцем

NHK: в Японии спустя два дня из-под завалов спасли мать с младенцем - РИА Новости, 05.07.2021

NHK: в Японии спустя два дня из-под завалов спасли мать с младенцем

Спасатели извлекли мать и ее грудную дочь из-под завалов на месте оползня в японском городе Атами, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T07:35

2021-07-05T07:35

2021-07-05T09:23

сидзуока (префектура)

япония

токио

в мире

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ТОКИО, 5 июл — РИА Новости. Спасатели извлекли мать и ее грудную дочь из-под завалов на месте оползня в японском городе Атами, сообщил телеканал NHK.Их обнаружили в воскресенье в жилом доме, первый этаж которого оказался под слоем земли и ила. Обе целы, здоровью ничего не угрожает.Всего из-под завалов достали 23 человека, но одна женщина скончалась от ран. До этого было известно о смерти двух человек, таким образом, число погибших возросло до трех.В пострадавшем районе по документам проживало 215 человек, сейчас удалось связаться более чем с половиной из них, власти пытаются установить местонахождение еще 80.На тихоокеанское побережье Японии обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, что и стало причиной оползня, сошедшего около 10 утра субботы (04:00 мск) в Атами. Это город в префектуре Сидзуока к юго-западу от Токио. Там разрушены около 130 домов, идут поисково-спасательные работы.

сидзуока (префектура)

япония

токио

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сидзуока (префектура), япония, токио, в мире