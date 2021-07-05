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NHK: в Японии спустя два дня из-под завалов спасли мать с младенцем
NHK: в Японии спустя два дня из-под завалов спасли мать с младенцем - РИА Новости, 05.07.2021
NHK: в Японии спустя два дня из-под завалов спасли мать с младенцем
Спасатели извлекли мать и ее грудную дочь из-под завалов на месте оползня в японском городе Атами, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T07:35
2021-07-05T07:35
2021-07-05T09:23
сидзуока (префектура)
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 5 июл — РИА Новости. Спасатели извлекли мать и ее грудную дочь из-под завалов на месте оползня в японском городе Атами, сообщил телеканал NHK.Их обнаружили в воскресенье в жилом доме, первый этаж которого оказался под слоем земли и ила. Обе целы, здоровью ничего не угрожает.Всего из-под завалов достали 23 человека, но одна женщина скончалась от ран. До этого было известно о смерти двух человек, таким образом, число погибших возросло до трех.В пострадавшем районе по документам проживало 215 человек, сейчас удалось связаться более чем с половиной из них, власти пытаются установить местонахождение еще 80.На тихоокеанское побережье Японии обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, что и стало причиной оползня, сошедшего около 10 утра субботы (04:00 мск) в Атами. Это город в префектуре Сидзуока к юго-западу от Токио. Там разрушены около 130 домов, идут поисково-спасательные работы.
сидзуока (префектура)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сидзуока (префектура), япония, токио, в мире
NHK: в Японии спустя два дня из-под завалов спасли мать с младенцем
07:35 05.07.2021 (обновлено: 09:23 05.07.2021)
NHK: спасатели в Японии извлекли мать с грудным ребенком из-под завалов в месте оползня
ТОКИО, 5 июл — РИА Новости.
Спасатели извлекли мать и ее грудную дочь из-под завалов на месте оползня в японском городе Атами, сообщил телеканал NHK
.
Их обнаружили в воскресенье в жилом доме, первый этаж которого оказался под слоем земли и ила. Обе целы, здоровью ничего не угрожает.
Всего из-под завалов достали 23 человека, но одна женщина скончалась от ран. До этого было известно о смерти двух человек, таким образом, число погибших возросло до трех.
В пострадавшем районе по документам проживало 215 человек, сейчас удалось связаться более чем с половиной из них, власти пытаются установить местонахождение еще 80.
На тихоокеанское побережье Японии
обрушились сильнейшие ливни. Они размыли почву, что и стало причиной оползня, сошедшего около 10 утра субботы (04:00 мск) в Атами. Это город в префектуре Сидзуока
к юго-западу от Токио
. Там разрушены около 130 домов, идут поисково-спасательные работы.