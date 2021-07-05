https://ria.ru/20210705/soveschanie-1739957416.html

Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению

Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению - РИА Новости, 05.07.2021

Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению

Совещание по авиационной тематике с участием президента России Владимира Путина пройдет в рамках МАКС-2021, рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 05.07.2021

2021-07-05T16:05

2021-07-05T16:05

2021-07-05T16:05

юрий борисов (вице-премьер)

воронежское акционерное самолетостроительное общество

владимир путин

жуковский

общество

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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Совещание по авиационной тематике с участием президента России Владимира Путина пройдет в рамках МАКС-2021, рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов."Двадцатого июля планируется серьезное совещание на МАКСе вместе с президентом", - сказал Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210705/samolety-1739860837.html

жуковский

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юрий борисов (вице-премьер), воронежское акционерное самолетостроительное общество , владимир путин, жуковский, общество