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Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению - РИА Новости, 05.07.2021
Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
Совещание по авиационной тематике с участием президента России Владимира Путина пройдет в рамках МАКС-2021, рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 05.07.2021
2021-07-05T16:05
2021-07-05T16:05
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ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Совещание по авиационной тематике с участием президента России Владимира Путина пройдет в рамках МАКС-2021, рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов."Двадцатого июля планируется серьезное совещание на МАКСе вместе с президентом", - сказал Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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юрий борисов (вице-премьер), воронежское акционерное самолетостроительное общество , владимир путин, жуковский, общество
Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению
16:05 05.07.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
© POOL
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Вице-премьер Борисов сообщил, что Путин на МАКСе проведет совещание по авиастроению

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 июл - РИА Новости. Совещание по авиационной тематике с участием президента России Владимира Путина пройдет в рамках МАКС-2021, рассказал в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.
"Двадцатого июля планируется серьезное совещание на МАКСе вместе с президентом", - сказал Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе.
Авиасалон пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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Юрий Борисов (вице-премьер)Воронежское акционерное самолетостроительное обществоВладимир ПутинЖуковскийОбщество
 
 
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